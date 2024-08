Amerikai győzelem női országúti kerékpárban, Vas Blanka célfotóval negyedik az olimpián

Vas Blanka a dobogóról épphogy lemaradva negyedik helyen ért célba az országúti kerékpárosok női mezőnyversenyében a párizsi olimpián, az aranyérmet meglepetésre az amerikai Kristen Faulkner szerezte meg.

A 158 kilométeres, 1700 méter szintemelkedésű vasárnapi viadal rajtja és célja is a Trocaderónál kapott helyet. Egy nappal korábban a férfiak versenyére – amelyben Valter Attila negyedik lett, a belga Remco Evenepoel pedig az időfutam után második aranyérmét gyűjtötte be – becslések szerint félmillióan voltak kíváncsiak az utak mentén. Ezúttal is sokan látogattak ki, a városban végig egybefüggő volt a nézők sora. A rövid, mintegy kétszáz méter hosszú célegyenesnél, a Jéna hídhoz vezető út mentén már ekkor is hatalmas volt a tömeg, magyar zászlókat is lehetett felfedezni, többségben pedig a holland drukkerek voltak.

Három éve hatalmas meglepetésre hosszú szökés végén az ezúttal is induló osztrák Anna Kiesenhofer győzött, részben annak köszönhetően, hogy többször akadtak problémák az időkülönbségek közlésével, így a versenyzők sem mindig voltak tisztában az aktuális állással, az olimpián pedig a világbajnoksághoz hasonlóan tiltott a rádió használata, erre idén sem volt lehetőség.

Párizs, 2024. augusztus 4.

A későbbi negyedik Vas Blanka (j), valamint a későbbi harmadik belga Lotte Kopecky (k) és a későbbi második helyen végzett holland Marianne Vos a 2024-es párizsi nyári olimpia női országúti kerékpárosok mezőnyversenyében a Trocadero téren 2024. augusztus 4-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A várakozások alapján az U23-as világbajnok, a felnőtteknél 2021-ben vb-negyedik Vasnak feküdt a rövid kaptatókkal tarkított technikás pálya, amelynek utolsó felében a párizsi körözés során számos lehetőség volt akció indítására, de akár arra is, hogy egy kiscsoportos sprintből érjen el jó eredményt az SD Worx-Protime magyar bajnoka.

Vas három éve hegyikerékpárban negyedik lett Tokióban, ebben a számban egy hete a francia fővárosban a tizedik helyet szerezte meg, ám az országúti viadalra többet készült és előzetesen itt is lehetett jobb eredményre számítani tőle.

Hatfős és veszélytelennek ítélt szökevénycsoportot engedett el hat percre a mezőny, volt olyan, hogy az élboly egyik tagja váltóprobléma miatt csak lassan tudott haladni egy emelkedőn, így egy darabon szökevénytársai tolták felfelé, amíg megérkezett hozzá a technikai segítség.

A párizsi körözéshez érve – a záró hatvan kilométerhez közelítve – megkezdődtek a tempóváltások a mezőnyben, a holland Marianne Vos gyorsan hatástalanított megindulásával tartott először az addig a bolyban taktikusan meghúzódó Vas. A mezőny gyorsan közelített a szökevényekhez a szűk, technikás utakon, 48 kilométerrel a vége előtt volt is bukás, amelyben az elöl helyezkedő Vas nem volt érintett. Darabokra szakadt a mezőny, az elöl haladók rögtön utol is érték a szökevényeket, miközben több esélyes hátul ragadt, innen egyedül a világbajnok belga Lotte Kopecky tudott felzárkózni az élcsoporthoz, amelyben ott volt a sportági sprinterlegenda Vos, illetve az idén Giro d’Italiát nyert olasz Elisa Longo Borghini is.

A 12 fős élboly harminc kilométeren belülre érve egy perccel haladt üldözői előtt. A záró húsz kilométerre pedig Vas, valamint a 2012-es olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok Vos maradt az élen és távolodtak el fél percre riválisaiktól. A Montmartre utolsó mászásakor fél perccel tekert Vasék mögött az ötfős üldözőboly, amelyből Faulkner és Kopecky indult meg utánuk felfelé.

A síkon hosszú kilométereken át néhány másodperc különbséggel haladt egymáshoz képest a két duó, majd három és fél kilométerrel a vége előtt értek össze. Faulkner három kilométeren belül megindult, a másik három kerékpáros pedig egymást kezdte nézegetni, így az amerikai húsz másodpercre el tudott tempózni. Innen már nem is volt visszaút az üldözőhármas számára, Faulknernek a jó ütemű megindulás aranyat ért,

Vasék pedig a hídon a második helyért sprinteltek. Erről Vas centikkel bár, de lemaradt: az ezüst Vosé, a bronz Kopeckyé lett, Vas pedig – akárcsak egy napja Valter – negyedik lett.

Eredmény, országúti kerékpár:

női mezőnyverseny (158 km), olimpiai bajnok:

Kristen Faulkner (Egyesült Államok) 3:59:23 óra

Marianne Vos (Hollandia) 58 másodperc hátrány Lotte Kopecky (Belgium) azonos idővel VAS KATA BLANKA a. i.

Az országúti kerékpár dobogósai, éremtáblázata és a magyar indulók szereplése a párizsi olimpián:

férfiak:

mezőnyverseny:

Remco Evenepoel (Belgium) Valentin Madouas (Franciaország) Christophe Laporte (Franciaország) VALTER ATTILA

időfutam:

Remco Evenepoel (Belgium) Filippo Ganna (Olaszország) Wout van Aert (Belgium)

…22. Valter Attila

nők:

mezőnyverseny:

Kristen Faulkner (Egyesült Államok) Marianne Vos (Hollandia) Lotte Kopecky (Belgium) VAS KATA BLANKA

időfutam:

Grace Brown (Ausztrália) Anna Henderson (Nagy-Britannia) Chloé Dygert (Egyesült Államok)

Kiemelt kép: A negyedik helyezett Vas Blanka a célban a párizsi nyári olimpia női országúti kerékpárversenye után a Trocadéro téren, 2024. augusztus 4-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)