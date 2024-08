Tóth Krisztián: Óriási dolog, hogy a csapat kijutott az olimpiára

A magyar cselgáncsválogatott tagjai az olaszoktól elszenvedett vereség ellenére dicsérték egymást, ahogy Özbas Szofi fogalmazott: egy mindenkiért, mindenki egyért küzdött.

Az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián szerint „hatalmas lépcsőfok”, hogy Magyarország először részt vehetett az ötkarikás játékok csapatversenyében: „Óriási dolog volt, hogy a csapat kijutott az olimpiára. Az, hogy kikaptunk, benne van a dzsúdóba, én sem tudtam hozni a meccsemet sajnos, nem repdesek az örömtől. Bízom benne, hogy a srácok pótolni fogják a győzelmet négy év múlva.”

Az olaszok 3-0-ás vezetésénél Özbas Szofi dupla győzelmi kényszerben lépett tatamira, de elmondta, ő ezt nem érezte tehernek: „A csapatversenynek teljesen más hangulata és ereje van, teljesen más energiák vannak az emberek között, amikor ülünk a padon, mint egyéniben. Nagyon hálás vagyok, hogy én ebből kaphattam. A meccsem az én javamra dőlt el, de a saját szintjén mindenki ugyanannyit rakott bele, ahogy Réka vagy Krisztián is.

Tényleg úgy van, hogy egy mindenkiért és mindenki egyért. Örülök, hogy kaphattam a csapat erejéből, mert nagyon sokat adtunk egymásnak”.

Pongrácz Bence nem érezte igazságosnak, hogy önveszélyes technikáért leléptették: „Már ismertem az ellenfelemet és vártam, hogy ez egy jó kis meccs lesz, de hamar leléptettek, mert leért a fejem. Én nem éreztem annak, szerintem előre tettem a kezeimet, csakhogy így egy nagyon rövid találkozó volt. De büszke vagyok, hogy ezzel a csapattal én itt lehettem, mindenki mindent megtett.”

Vég Zsombor elmondta, örült, hogy neki kellett kezdeni, szerinte így volt a legjobb.

„Nem is tudom, mi történt, annyira benne voltam a meccsben, annyira koncentráltam, hogy amikor 39 másodperccel a vége előtt kinéztem a táblára, akkor láttam, hogy vezet az ellenfél egy vazaarival. Az ki is zökkentett egy kicsit, mert itt nemcsak magamért, hanem a csapatért is küzdöttem. Jó az olasz, de verhető lehetett volna” – fogalmazott.

A kétszeres olimpiai ötödik Pupp Réka szintén kiemelte, hogy a csapat minden tagja mindent megtett a sikerért.

„Közelinek éreztem, és nem lehetetlen küldetésnek legyőzni az olasz lányt. Sajnálom, hogy a csapathoz nem tudtam egy pontot hozzátenni. Mentem egy aranypontos mérkőzést ismét, mindent beletettem, nagyon elfáradtam” – nyilatkozott hozzátéve, nem a magyar együttes volt az esélyes.

„Volt matek előtte, szerintem ha minden csillagállás nekünk kedvezett volna, akkor is ikszre tudtuk volna kiügyeskedni,

onnan meg egy aranypontos mérkőzéssel minden lehetett volna. El tudtam volna képzelni magunknak egy könnyebb első meccset, de büszke vagyok a csapatra, emelt fővel mehet haza mindenki.”

Gercsák Szabina nem kapott lehetőséget, de elmondta, neki a legnagyobb küzdelmet azzal kellett megvívnia, hogy hozza a súlyát. Négy kilogramm pluszt kellett ugyanis néhány óra alatt összeszednie, hogy bemérlegeljen a plusz 70 kg-os kategóriába, ez sikerült, ám az olaszok 4-1-es vezetésénél az ő meccsét már nem rendezték meg.

A hétfős magyar küldöttség az 52 kilós Pupp Réka révén egy ötödik hellyel zárta az egyéni küzdelmeket az olimpia dzsúdótornáján.

Kiemelt kép: Tóth Krisztián (Fotó: MTI/Kovács Tamás)