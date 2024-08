Martinek János: Szeretnék kapitányként is olimpiai aranynak örülni

Egy érem és egy pontszerző helyezés az elvárás a párizsi olimpián szereplő magyar öttusázóktól.

Martinek János szövetségi kapitány szerint mindkét nemnél tíz-tizenkét versenyző lehet képes a győzelemre, és ezek közé tartozik a négy magyar, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Bőhm Csaba és Szép Balázs is.

„Jó idényt zártunk az olimpiáig, ilyen kimagasló világbajnoki szereplés talán sohasem volt a magyar öttusában” – utalt az MTI-nek a kapitány a Bőhm Csaba arany-, Szép Balázs és Guzi Blanka ezüst-, valamint Erdős Rita bronzérmével zárult júniusi csengcsoui versenyre, ahol győzött a férfi és a női csapat is.

Martinek János azzal folytatta, hogy a közvetlen olimpiai felkészülés is jól sikerült, szerencsére sérülés sem akadályozta a munkát.

„Mi az olimpia második hetében szerepelünk, hétfőn utazunk Párizsba. Gondolom, otthon mindenki belenézett egy-egy versenybe, de tudatosan nem beszéltük meg egymás között az ötkarikás eseményeket. Igyekeztem azt hangsúlyozni, hogy a feladat ugyanaz, mint egész évben, ugyanúgy kell futni és lőni, ugyanazok a versenyzők lesznek az ellenfelek is, csak most ezt a viadalt máshogy hívják, olimpia a neve” – magyarázta a kétszeres olimpiai bajnok Martinek János, aki szerint ha a versenyzők csak magukra tudnak figyelni, kizárják a körülményeket, mint ahogy az olimpiai bajnok úszó, Kós Hubert sem figyelte az ötkarikát, jó eredmények születhetnek.

A reprezentatív környezettől nem lesz egyszerű függetleníteniük magukat az öttusázóknak, ugyanis a körvívást az Észak-párizsi Arénában, majd a verseny többi részét a Versailles-i Kastélynál rendezik meg.

„Párizsban az utóbbi időben nem rendeztek rangos versenyt, világkupát, az alacsonyabb szintű nemzetközi versenyeiket a TF-en és a közeli laktanyában bonyolították le. Az olimpiai helyszín, ahol a lovastusa is zajlott, méltó lesz a lovaglással megrendezett öttusa búcsújához. A gyönyörű környezet talán csökkenti a versenyzők izgalmát” – reméli Martinek János, aki nem tagadja, hogy benne már most van némi drukk.

„Magamért sosem izgultam, de a versenyzőkért nagyon. Ugyanígy szorítottam a férfi párbajtőrözőknek is pénteken este. A fiúk közel állnak hozzánk, sok versenyre készültünk együtt, az olimpiára is. Nagyon örülök a sikerüknek!” – árulta el az egykori kitűnő öttusázó, aki kapitányként utolsó olimpiájára készül.

„A négy versenyzőtől egy érem és egy pontszerző helyezés az elvárás.

Úgy vélem, nemenként tíz-tizenkét öttusázó is képes lehet a győzelemre, és ezek közé tartoznak a mieink is. Versenyzőként olimpiai bajnok tudtam lenni, szeretnék kapitányként is olimpiai aranynak örülni, és akkor lemásolnám volt kapitányom, Török Ferenc, valamint a legendás párbajtőröző, Kulcsár Győző példáját, akik versenyzőként és edzőként is a csúcsra jutottak” – mondta Martinek János.

Párizsban csütörtökön lesz a körvívás a férfiak és a nők számára is az Észak-párizsi Arénában, majd a mezőny átköltözik a Versailles-i Kastély parkjába. Pénteken a férfiak elődöntőjét, jövő szombaton a nők elődöntőjét és a férfiak fináléját, végül jövő vasárnap, az olimpia zárónapján a nők döntőjét bonyolítják le. A magyar öttusázók eddigi olimpiai mérlege: kilenc arany-, nyolc ezüst- és hat bronzérem.

Kiemelt kép: Martinek János szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Kovács Anikó)