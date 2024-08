Kikapott a női kardcsapat Japántól, Pusztai Lizáék az 5–8. helyért vívhatnak

Vereséget szenvedett a magyar női kardválogatott a negyeddöntőben, így a folytatásban a legjobb esetben az ötödik helyen végezhet a párizsi olimpián.

A világbajnok csapatban a szabályok szerint azok kezdtek, akik az egyéni versenyben vívtak, így Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca lépett pástra, de később Pusztai helyére beállt Battai Sugár is. A magyar együttes 45-37-re kapott ki az Emura Miszaki, Takasima Risza, Fukusima Sihomi japán triótól.

Pusztai kezdett Takasimával, aki 5-3-ra verte őt, Szűcs azonban 9-7-re fordított a tavaly és tavaly előtt is egyéni világbajnok Emurával szemben. A japán vívó ezután magára talált, végül az asszójuk 6-5-ös magyar győzelemmel 9-10-es állásnál ért véget. Az egyéniben – Szűcshöz hasonlóan – a negyeddöntőig jutó Márton ezt követően sorozatban ötször találta el pontot érően Fukusimát, majd 6-1-re nyerte asszóját.

A folytatásban Szűcs Takasima ellen jól kezdett, közel került ahhoz, hogy hamar lezárja a párharcot, de az utolsó tust nehezen adta be, így 5-5-ös döntetlen lett a vége. A következő összecsapás nagy fordulatot hozott, Pusztai nem tudott eredményesen támadni, több akciójánál védett és pontosan vágott vissza Fukusima, majd a japán vívó is kezdeményezett és dinamikus rohamokkal fordított. Hajigazítás következett magyar oldalon 20-22-es állásnál, a miniszünet pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a magyar kardozó a pást végén meghallgassa, mit tanácsol neki edzője, Ravasz Etele. Pusztai így sem tudott tust adni, 9-0-ra kikapott, így Márton 20-25-nél ment fel a pástra Emurával szemben. Az elején úgy tűnt, akár egészen közel is tud majd zárkózni, de a kezdeti lendülete megtört, 25-27-nél a vágása nem érte el ellenfelét, aki viszont kihasználta a kínálkozó lehetőséget, majd a következő két tust is ő adta, így az 5-5-ös döntetlennel megmaradt a különbség.

A harmadik kör 25-30-ról kezdődött. Eleinte Szűcsnek is gondot okozott Fukusima, később azonban sikerült egylámpás találatokkal, illetve egy sikeres parád-riposzttal 31-32-re felzárkóznia. Csakhamar az egyenlítés is összejött 33-33-nál. Az utolsó két tus ugyan a japáné volt, de így is jelentősen javult a magyarok helyzete a 8-5-ös győzelemmel.

Mártonnak volt esélye még közelebb hozni a magyar csapatot, 35-37-nél a pást végbe szorította Takasimát, aki azonban nehéz helyzetben csuklóvágással egylámpás találatot adott. Az asszót a japán kardozó nyerte 5-4-re, így három tus különbség alakult ki.

Pusztai Liza helyére Battai Sugár állt be záróembernek és Emurával szemben kellett volna kiharcolnia a fordítást. A feladata nemcsak azért volt nehéz, mert a világranglistát az olimpia előtt vezető Emurával vívott, hanem azért is, mert ő egyéniben nem szerepelt, azaz ez volt az első asszója az olimpián. Nem is sikerült felpörögnie, 5-0-ra kikapott, így a japánok nyolc tussal bizonyultak jobbnak.

Az 5-8. helyért sorra kerülő szakaszban az első mérkőzésen az olasz csapat lesz magyarok ellenfele 14.30-kor.

Eredmények:

női kard, csapat:

——————

negyeddöntő:

Japán-Magyarország 45-37

Franciaország-Algéria 45-32

Koreai Köztársaság-Egyesült Államok 45-35

Ukrajna-Olaszország 45-37

Kiemelt kép: M4 Sport