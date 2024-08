Rétvári Bence: Hámori Lucáért szorítunk, akinek egy liberális genderjogi trükkel bejuttatott ellenféllel, egy genetikailag férfival kell megküzdenie

Hámori Lucáért szorítunk, akinek egy liberális genderjogi trükkel bejuttatott ellenféllel, egy genetikailag férfival kell megküzdenie – közölte a KDNP alelnöke, országgyűlési képviselője pénteken a Facebook-oldalán.

Híres vagy hírhedt lesz a párizsi olimpia? Nem elsősorban a szervezési problémák miatt, hanem azért, mert a botrányos jelenettel keresztényellenes provokációvá alacsonyított nyitóünnepség után – a gender lobbinak köszönhetően- újabb esemény borzolja a kedélyeket – fogalmazott a politikus. Rétvári Bence a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta:

a fél világ fel van háborodva azon, hogy egy genetikailag férfi bokszoló nőkkel bokszolhat.

„Se tudósnak, se sportvezetőnek nem kell lenni, elég józan ésszel gondolkodni ahhoz, hogy az ember világosan lássa, mekkora különbség van a két nem adottságai között. Mióta az LMBT-aktivisták azon dolgoznak, hogy férfiak is indulhassanak a női sportolók között, azóta hívja fel mindenki a figyelmet ennek a veszélyeire” – fogalmazott a politikus. Hozzátette: az olasz bokszolónő és az algériai – genetikailag férfi – bokszoló küzdelme után ez a vészjelzés láthatóvá is vált.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a genetikai adottságokat a jog soha nem fogja tudni megváltoztatni.

„Azok, akik a diszkriminációmentesség és esélyegyenlőség jelszavát nagybetűkkel írták fel a szivárványos zászlójukra, most a világ nyilvánossága előtt vették el a női bokszolók esélyeit és sértették meg a nők méltóságát”

– hangsúlyozta.

Ez lenne a progresszív liberálisok álma, hogy genetikai férfiak élhessenek vissza genetikai adottságaikkal és küldhessenek nőket a padlóra? – tette fel a kérdést a politikus, kiemelve, hogy ez a gondolkodásnak nem a főutcája, hanem a zsákutcája. Úgy folytatta: az, hogy ki milyen életmódot él, az magánügy, az viszont

úgy természetes és úgy igazságos, ha genetikai nők nőkkel, genetikai férfiak pedig férfiakkal bokszolnak, sportolnak.

A jogi különbségeket fontos eltörölni a két nem között, de ez nem a két nem jogi eltörlését jelenti.

„Egyenjogúak vagyunk, de nem egyformák”

– írta.

Rétvári Bence szerint azok a sportolónők, akik kiskoruk óta „tengernyi áldozatot” hoztak azért, hogy csúcsformába kerüljenek, becsületesen készültek éveken át, most nem egy sportszerű küzdelemben maradnak alul, hanem egy liberális „jogi csűrcsavar” veszi el tőlük a továbbjutás lehetőségét. Nem azért edzettek hajnalban és hétvégén, nem azért izzadták végig a nyarakat az edzőtáborokban, nem azért mondtak le annyi mindenről, hogy most nem egyenlő felek küzdelmében essenek ki. Ennyi erővel a súlycsoportokat is eltörölhetnék a bokszban vagy azt is mondhatnák, hogy a dopping szabályok bizonyos sportolókra kiterjednek, másokra részben nem – áll a bejegyzésben. „A sport sportszerűség nélkül a lényegét veszti el. Amikor szurkolunk, a tehetségnek és a kitartásnak szurkolunk. A határokat nem ismerő liberális gender nyomulás ebbe rondít bele, a sport ünnepét akarja bekebelezni a saját ideológiai exportterületeként.”

„Hámori Lucáért nemcsak egész Magyarország, hanem a fél sportszerető világ is szorít! Ő becsülettel készült, edzett, és a NOB igazságtalansága, hogy egy genderjogi trükkel bejuttatott ellenféllel kell megküzdenie”

– fogalmazott Rétvári Bence.

Kiemelt kép: Hámori Luca. női ökölvívó. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)