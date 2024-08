Asztmás roham miatt lett rosszul egy szlovák úszónő

Asztmás roham miatt lett rosszul Tamara Potocka szlovák úszónő a párizsi olimpia pénteken.

A 21 éves versenyző a 200 méter vegyes előfutama után lett rosszul. Összeesett, majd oxigénmaszkot kapott és hordágyon vitték el.

„Tamara Potocka asztmás betegségben szenved. Az úszása után rohama volt, mert nem kapta meg a gyógyszerét” – mondta Ivana Lange, a szlovák válogatott egyik edzője. „Az orvosi szobában oxigént kapott, és valószínűleg gyógyszert is. Már mindenre reagál és kommunikál is. Most egy kis időt kórházban fog tölteni megfigyelés céljából.”

Potocka összesítésben a 23. helyen végzett, így nem jutott tovább.

Kiemelt kép: A szlovák Tamara Potocka a női 50 méteres pillangóúszás előfutamában a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 23-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)