A franciák leiskolázásával döntőbe jutott a férfi párbajtőrcsapat

A francia csapat fölényes legyőzésével, leiskolázásával döntőbe jutott a magyar férfi párbajtőr-válogatott a párizsi olimpián.

A magyarok a kazahok elleni sima siker után a világranglistát vezető és a közönség biztatását élvező franciákkal vívtak az ezúttal is megtelt Grand Palais-ben, és páratlanul jó teljesítményt nyújtva 45-30-ra nyertek.

A negyeddöntőből a magyarok a reméltnél könnyebben harcolták ki a továbbjutást, összességében az elejétől kezdve magabiztosan léptek fel, és nagyjából a mérkőzés felénél már megroppantották ellenfelüket.

A folytatásban ilyen forgatókönyvre nem lehetett számítani a tavaly vb-döntős hazaiakkal szemben. Az ellenfélnél ott volt a Párizsban egyéniben második Yannick Borel, a Tokióban győztes és 2022-ben vb-aranyérmes Romain Cannone, valamint az idén Európa-bajnok Luidgi Midelton.

A tavaly Eb-győztes magyar csapatban a Párizsban egyéniben negyedik Andrásfi Tibor, a 2019-ben világbajnok, Tokióban ezüstérmes Siklósi Gergely és a tavaly vb-aranyérmes Koch Máté vívott.

A bemutatás után a hazai közönség a hangulat megalapozása érdekében felállva elénekelte a Marseillaise-t, majd rázendített az „allez les Bleus” buzdításra.

Sok magyar szurkoló is érkezett, és többek között a két napja ezüstérmes magyar férfi kardozók is ott ültek a lelátón.

Andrásfi és Borel óvatosan kezdett, egy perc után érkezett a sárga lap, majd pár másodperccel az újabb figyelmeztetés esedékessége előtt, hosszú előkészítés után együttes találat született. Ezt követően viszont Andrásfi volt pontos. Őt Siklósi követte Cannone-nal és előbb jó ütemben szúrt bele a francia támadásába, majd együttes után ő kapott egy találatot a lábára a jóval kisebb termetű franciától. Ők ketten vívták a három évvel ezelőtti olimpiai döntőt, akkor Cannone győzött, most, rövidebb asszóban 4-3-ra Siklósi nyert. Kochnak ezt követően nem sikerült az első támadása Mideltonnal szemben, de hamar javított. Később szokásos harcmodorát alkalmazva, a pást végébe szorulva védekezett és onnan indított pontos támadásokat. Végül 4-2-re nyert, így az első kör után 10-6-ra vezettek a magyarok.

Andrásfi és Cannone következett, előbb a magyar, majd együttes után újabb lábszúrással a francia volt eredményes, a folytatásban viszont Andrásfi nagyszerű tempószúrásokkal – asszóját 5-2-re nyerve – hét tusra növelte az előnyt (15-8). Kochot gyorsan megszúrta Borel, majd együttes találat után a magyar kifordulásért sárga lapot kapott, de ezután megint megtáltosodott és sorozatban adta a tusokat tempóból, illetve nagyszerű védéseket követően. Volt 21-12 is az állás, a csere pedig 24-16-nál következett Koch 9-8-as siker után. Siklósi vívott a hatodik párban Mideltonnal, akitől az idei Eb-döntőben kikapott. Ezúttal ő volt a hatékonyabb, karján, vállán is megszúrta ellenfelét gyors és pontos heggyel és még hátrálva is tust adott, 6-2-re nyert. A harmadik kör 30-18-ról indult, Cannone helyére Paul Allegre állt be, aki Kochhal került szembe. Újabb látványos magyar tusok következtek, de a francia magára talált. Koch cipőfűzőkötéssel próbálta megtörni a lendületét, ez össze is jött, a következő két találatot ő adta, így a hetedik párharc is magyar sikerrel – 5-3-as – győzelemmel zárult.

Még 14 tusos hátránynál is jött a biztatás a franciáknak a lelátóról, bár az eredmény alakulása miatt korántsem voltak annyira hangosak a nézők, mint általában.

Andrásfit a nyolcadik asszó elején csuklón szúrta Midelton, majd a vállán és a combján is eltalálta. A magyar párbajtőröző azonban javítani tudott, ő is adott sorozatban három tust. Fontos volt, hogy ne engedje közelebb ellenfelét, és ha lehet, jusson el 40-ig, hogy Siklósinak könnyebb dolga legyen a végén Borellel. Ez volt az első asszó, amelyet nem nyertek meg magyarok, de így is 5-5-ös döntetlen lett a vége. A 40-26-ról kezdődő utolsó párharc 5-4-es magyar sikerrel zárult.

Szinte hihetetlen volt, amit a magyar vívók a páston mutattak, rendkívül koncentrált, nagyon magas színvonalú vívással fokozatosan elhúztak és saját közönségük előtt megtörték kedvenc fegyvernemükben a rettegett franciákat.

Ezt megelőzően legutóbb 2016-ban szerepelt nyári játékokon magyar férfi párbajtőrcsapat, akkor a jelenlegi szövetségi kapitány, Boczkó Gábor, valamint Imre Géza, Rédli András és Somfai Péter alkotta együttes harmadik lett. A mostani együttes ezt az eredmény már felülmúlta, 20.30-tól az aranyéremért vív a címvédő japánokkal.

Eredmények:

férfi párbajtőr, csapat:

negyeddöntő:

Magyarország-Kazahsztán 45-30

Franciaország-Egyiptom 45-39

Japán-Venezuela 39-33

Csehország-Olaszország 43-38

elődöntő:

Magyarország-Franciaország 45-30

Japán-Csehország 45-37

Kiemelt kép: Koch Máté (b) és a francia Paul Allegre a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi párbajtőr csapatversenyének elõdöntőjében a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 2-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)