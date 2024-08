Vég Zsombor kicsit csalódott, a legjobb nyolcig el szeretett volna jutni

Kicsit csalódottan nyilatkozott Vég Zsombor azt követően, hogy a nyolcaddöntőben vereséget szenvedett a párizsi olimpia cselgáncstornáján, és főleg azért szomorkodott, mert úgy érezte, hogy volt esélye a továbbjutásra.

A 100 kilogrammos súlycsoport magyar indulója az első fordulóban taktikus összecsapáson szép győzelmet aratott az Európa-bajnok szerb Aleksandar Kukolj felett, majd a mozgalmas második mérkőzésén alulmaradt a kétszeres világbajnok, idén vb-bronzérmes spanyol Nikoloz Sherazadishvilivel szemben. „Nem jött ki, pedig azt éreztem, hogy meglehetne. Kicsit csalódott vagyok. Mindent letettem a szőnyegen, azt hittem, hogy elég lesz” – nyilatkozott a vegyes zónában. Különösen azért fájlalta a kiesését, mert nem az történt, hogy „felment és odavágták” a tatamira, ráadásul még vezetett is.

Azt mondta, hogy amikor beszorult a leszorításba, nagyon sokat kivett belőle, hogy kiszabaduljon. Ebben akadályozta a sérült bal válla, melyen rögzítő volt. Amint felidézte, korábban is volt benne részleges szakadás, de abból felépült, a januári edzőtáborozása során viszont „teljesen elszakadt”.

A mérkőzést eldöntő dobásnál is a válla miatt nem tudta azt csinálni, amit kellett volna.

„Én indítottam, és felakadt sajnos a vállam, igazából magamat fordítottam be, ő csak lekísért, de azért kellett hozzá ő is” – elevenítette fel a történteket. Azért is volt csalódott, mert szerinte kedvező ágra került, olyanokkal találkozott, illetve csapott volna össze, akiknek az ő stílusa nem fekszik, és úgy is kezdte a napot, hogy a legjobb nyolc közé be szeretne jutni. A jövő illetően azt mondta, otthon vár rá egy műtét, a felépülés pedig hat-hét hónapot vesz majd igénybe, ami azt jelenti, hogy valószínűleg csak a jövő évi budapesti világbajnokságra tud majd felépülni.

Kiemelt kép: Vég Zsombor (kékben) és a spanyol Nikoloz Sherazadishvili küzd a legjobb 16 közé jutásért a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi cselgáncstornája 100 kg-os súlycsoportjában játszott mérkőzésen a párizsi Mars-mező Arénában 2024. augusztus 1-jén. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)