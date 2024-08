Helebrandt Máté a 44., Venyercsán Bence a 46. helyen végzett a 20 km-es gyaloglásban

Helebrandt Máté a 44., Venyercsán Bence pedig a 46. helyen végzett csütörtökön a férfi gyaloglók 20 kilométeres versenyében a párizsi olimpián.

A kora reggeli, rövid vihar miatt a férfi gyaloglók rajtja félórát csúszott, aminek a szervezők nem biztos, hogy örültek, a versenyzők viszont minden bizonnyal hálásak voltak, mert a heves esőzés némi enyhülést hozott magával és így a versenyt nem hőségben kellett teljesíteni, hanem kifejezetten kellemes, 22 fokos időben rajtolhattak el.

A 49 gyalogló mesés környezetben, az Eiffel-torony lábánál versenyzett a francia főváros ikonikus építménye és a Trocadero között kijelölt egy kilométeres pályán.

A két magyar a rajt után két kilométeren át tartotta a lépést a mezőnnyel, majd leszakadtak és onnantól saját ritmusukban versenyeztek tovább. Néhány kilométeren együtt gyalogoltak, majd Venyercsán növelte a tempót és ellépett honfitársától, ám nyolc kilométer után belassult, ezért Helebrandt utolérte és el is ment mellette. A mezőnyre ugyanakkor neki sem volt már esélye felérni, sőt a folytatásban egyszer őt is lekörözték. Végül a negyedik olimpiáján szereplő nyíregyházi Helebrandt 1:27:17 órás idővel a 44. helyen zárt, míg a BHSE sportolója, Venyercsán – akinek menet közben büntetés miatt két percre ki kellett állnia – 1:29:14 órás eredménnyel 46. lett.

„Nagyon csalódott vagyok, mert a formám alapján ennél sokkal jobbra számítottam eredményben és helyezésben is. Sajnos már szinte a rajt után úgy éreztem, mintha ólomból lettek volna a lábaim, féltávtól pedig már csak végig akartam érni. Ilyen eredményt szerintem junior koromban gyalogoltam legutóbb, nagyon sajnálom” – nyilatkozta Helebrandt. Venyercsán Bencének szintén komoly hiányérzete volt a célba érkezést követően. „Mozgalmasabb volt a verseny, mint szerettem volna. Nyolc-kilenc kilométerig elég jól ment, aztán, nem értem, miért, hirtelen belassultam és pár kilométeren belül összeszedtem annyi figyelmeztetést, hogy 13 kilométernél ki is raktak két percre a bírók ”- mondta az MTI-nek Venyercsán. „Az utolsó kilométereken pedig már nem is mertem menni nagyon, mert egy bíró megint figyelmeztetett és végig bizonytalanságban voltam, hogy kizárnak-e.”

Az éremért folyó csata sokáig teljesen nyílt volt, az utolsó öt kilométernél még tízen alkották az élbolyt, az utolsó kilométerre fordulva pedig még hárman, a címvédő spanyol Álvaro Martin, az ecuadori Brian Daniel Pintado és a brazil Caio Bonfim együtt gyalogoltak. A hajrában Pintado volt a legerősebb és állva hagyta riválisait, így végül nagy fölénnyel diadalmaskodott, míg a második helyen Bonfim, a harmadikon pedig Martin ért célba.

Csütörtökön a női gyaloglókra is 20 kilométer vár. A mezőnyben szintén két magyar, Madarász Viktória és Récsei Rita szerepel.

Eredmények:

atlétika, férfi gyaloglás, 20 km, olimpia bajnok:

Brian Daniel Pintado (Ecuador) 1:18:55 óra

2. Caio Bonfim (Brazília) 1:19:09

3. Álvaro Martin (Spanyolország) 1:19:11

…44. Helebrandt Máté 1:27:17

…46. Venyercsán Bence 1:29:14

Kiemelt kép: Helebrandt Máté és Venyercsán Bence (b-j) a férfi 20 kilométeres gyaloglás mezőnyében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Trocadero téren 2024. augusztus 1-jén. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)