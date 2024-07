Viharok miatt el kellet halasztani a hullámlovasok versenyét Tahitin

A halasztás miatt a férfi és a női döntőt sem tudták az eredetileg tervezett időpontban, szerdán megrendezni. A tervek szerint a versenyek csütörtökön folytatódnak és pénteken, de legkésőbb jövő hétfőn zárulnak.

Hasonlóan messze egy sportág küzdelmeit a versenyek központjától csak 1956-ban rendezték meg, akkor a melbourne-i játékok lovasversenyeinek a 15 604 km-re lévő Stockholm adott otthont.

Our @AP video explainer about the Olympic Games surfing competition at Teahupo’o, Tahiti, where I’ll be reporting from starting next week. pic.twitter.com/E8Hc4JkLiJ

— Victoria Milko (@thevmilko) July 17, 2024