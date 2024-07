Szemtelenül fiatal, de sikeres az Alpine új Forma–1-es csapatfőnöke

A 36 éves Oliver Oakes a nyári szünet után, augusztus végén áll munkába a Renault-csoporthoz tartozó Alpine Forma–1-es csapatánál. Közvetlen felettese a Renault vezérigazgatója, Luca de Meo lesz – áll az istálló szerdai közleményében.

Oakes 2015-ben alapította a Hitech Grand Prix csapatát, amely azóta számos győzelmet és bajnoki címet szerzett a Forma–3-as és a Forma–2-es bajnokságban. Azelőtt maga is versenyzett, sőt 2005-ben gokart világbajnoki címet szerzett.

„Hálás vagyok Luca de Meónak és Flavio Briatorénak a lehetőségért, hogy újra versenyképessé tehetem az Alpine F1 Teamet. A csapat tehetséges emberekkel és kiváló erőforrásokkal rendelkezik, bízom benne, hogy a szezon hátralévő részében és hosszabb távon is sok mindent elérhetünk együtt” – mondta Oakes.

„Az, hogy őt választottuk erre a szerepre, remek példája annak, hogy milyen erősek vagyunk, és hogy hiszünk a csapatban, a fiatal, feltörekvő emberekben. Várom, hogy együtt dolgozhassunk, és arra fókuszáljunk, hogyan léphetünk még feljebb a rajtrácson, hogy végül futamokat nyerjünk” – fogalmazott az olasz szakember.

