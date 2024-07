Kós Hubert és Telegdy Ádám is középdöntős 200 méter háton

Kós Hubert és Telegdy Ádám is bejutott a 200 méter hát középdöntőjébe a párizsi olimpia úszóversenyeinek ötödik napján, szerdán.

Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányításával készülő Kós tavaly Fukuokában világbajnoki címet nyert, az ottani idejének (1:54.14) köszönhetően az első volt az olimpiai nevezési rangsorban, míg a három éve Tokióban ötödik Telegdy az áprilisi országos bajnokságon úszott egyéni csúcsával (1:55.57) tizedik ezen a listán.

A két magyar a negyedik, utolsó előfutamban ugrott medencébe,

Kós 1:57,01-gyel másodikként, Telegdy 1:57,98-cal hatodikként csapott célba, összesítésben előbbi a negyedik, utóbbi a még továbbjutást érő 16. helyen végzett.

„Ez volt a terv, szerencsére most olyan pozícióban voltam, ahol lehetett kicsit úgymond szórakozni. Olimpián az idő teljesen mindegy, itt most csak a pozíció számított, negyedikként jutottam tovább este pedig be kell kerülni a legjobb nyolc közé, ennyi” – nyilatkozta a vegyes zónában Kós, aki az első százon kicsit lazább volt, a másodikat pedig jobba megnyomta.

„Nagyon meglepődtem a helyezésen, ennél ezt sokkal jobbnak éreztem. Hozzáteszem, hogy ez egyáltalán nem volt a maximum, utólag talán ez hiba volt, mert így csak a szerencsén múlt a továbbjutás. Ugyanakkor délutánra ebben még jóval többnek kell lennie” – mondta Telegdy, aki szerint a döntőhöz 1:55-tel kezdődő időre lenne szükség.

A szám középdöntőjét ma 21.47-kor rendezik.

Kiemelt kép: Kós Hubert a férfi 100 méteres hátúszás második elődöntőjében a párizsi nyári olimpián, a Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. július 28-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)