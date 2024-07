Az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz a C döntőben folytatja a versenyt az olimpián

Pétervári-Molnár Bendegúz a második helyen ért célba szerdai futamában, így szombaton a 13-18. helyért folytatja a versenyt a férfi egypárevezősöknél a párizsi olimpián.

Az ötkarikás játékok egyetlen magyar evezőse a szerdai C/D elődöntő első futamában kapott helyet, melyben a harmadik pályájáról rajtolt indiai és brazil ellenfele közül, mellettük hongkongi, algériai és egyiptomi versenyző volt a futam résztvevője.

A BEE 31 éves sportolója jól kapta el a rajtot, majd a táv feléhez közeledve már második volt, és az utolsó 500 méteren meg is tartotta ezt a pozíciót. Pétervári-Molnár 6:56.92 perces idővel lett második, ezzel eldőlt, hogy szombaton a C döntőben fejezi be a szereplést, ahol legjobb esetben a 13. helyet szerezheti meg a francia fővárosban.

Pétervári-Molnár korábban az előfutamából harmadik helyen jutott negyeddöntőbe, ott azonban nem tudta tartani az iramot a versenyszám legnagyobb esélyeseivel és végül negyedikként ért célba, ezzel lecsúszott az A/B elődöntőről, vagyis a legjobb 12 helyről.

A 31 éves magyar evezős, aki Rio de Janeiróban 14., Tokióban pedig 10. volt, kedden úgy fogalmazott a negyeddöntője után, hogy túl régóta versenyez, túl sok rajta a stressz, ezért egy évet kihagy, hogy felfrissülve kezdhesse majd a felkészülést a Los Angeles-i játékokra.

Kiemelt kép: Pétervári-Molnár Bendegúz a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi egypárevezésének negyeddöntőjében a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. július 30-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)