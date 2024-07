A versenyzők között sincs arról egyetértés, szívesen úsznának-e a Szajnában

A Szajna víz-minősége miatt elhalasztották a férfi triatlonosok mai versenyét a párizsi olimpián. A folyóban még mindig magas a szennyvíz, ezen belül az E. coli baktérium koncentrációja. Ilyen körülmények között a szervezők úgy döntöttek, nem tartható meg a versenyszám, mert veszélyezteti a sportolók egészségét. A legfrissebb értesülések szerint a női és a férfi triatlont szerdán rendezik meg, vagy végső esetben pénteken. Ha az úszás teljesen kimarad, a triatlonból duatlon lesz.

„Elméletileg kedd reggel 8 órakor tartottak egy értekezletet a triatlon-csapatvezetők, de nem a Szajna vízminőségéről, hanem a holnapi menetrendről. Az eredeti állásnak megfelelően reggel 8 órakor rajtoltatnák a női versenyzők, utána szorítják be a programba 10:45 órai rajttal a férfiak versenyét. A mára tervezett viadalra viszont már beadták a kerékpárokat egy úgynevezett parc fermébe (zárt parkba), azokat vissza kell szerezni, hogy edzhessenek. A versenyzők csak medencében tudnak edzeni, de azt is meg kell szervezni, és segíteni kell őket abban, hogy fizikailag és mentálisan is formában maradjanak” – jelentette Párizsból az M1 helyszíni tudósítója.

„A sportolók között egyébként nincs egyetértés a témában. Vannak, akik egyáltalán nem akarnak versenyezni a Szajna állapota miatt. A magyarok ezzel szemben szeretnének úszni” – tette hozzá a tudósító, aki szerint az olimpia szervezőbizottságának ügyvezető igazgatója nemrég azt mondta, a folyó szennyezettségének legutóbbi értékei nem sokkal voltak a megengedett határértékek felett, és a tendencia jó irányba halad, ezért bizakodnak benne, hogy holnap reggel meg tudják tartani az úszást.

„Ma a triatlon szövetség és az olimpia szervezőinek külön kérésére hajnali fél négykor is vettek egy vízmintát a Szajnából, és ugyanezt fogják tenni holnap hajnalban is, majd ezután egy gyors elemzés után döntenek arról, hogy megtartják, vagy péntekre halasztják a triatlon versenyeket” – zárta a tudósító.

Ha a szerda utánra kijelölt pénteki pótnapon sem lehet úszni a Szajnában, akkor triatlon helyett duatlont tartanak az idei olimpián.

A Magyar Triatlonszövetség szakmai igazgatója, Lipták Tamás azt mondta: újraterveznek, nem tehetnek mást.

A párizsi olimpián triatlonban három számban avatnak bajnokot. A magyar színeket a férfiak egyéni viadalán Bicsák Bence és Lehmann Csongor, a nőknél pedig Kuttor-Bragmayer Zsanett képviseli.

