„A legfontosabb, hogy nyugodtak maradjanak a fiúk" – reagált a Magyar Triatlon Szövetség a verseny elhalasztására

A Szajna vízminősége miatt egy nappal elhalasztották a férfi triatlonosok ma reggel 8 órára kiírt versenyét a párizsi olimpián. A Magyar Triatlon Szövetség közleményben reagált.

„Újratervezünk, nem tehetünk mást” – nyilatkozta az MTI-nek elküldött közleményben Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója.

„Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Bence és Csongor még nem indult el a pályára, amikor megszületett a döntés hajnalban, így vissza tudtak aludni. Át kell terveznünk a napot, valahol edzeniük kell, de ez nem olyan egyszerű és magától értetődő dolog egy olimpia helyszínén” – tette hozzá.

A sportvezető kifejtette, a kerékpárokat például már hétfőn begyűjtötték a szervezők, ők vitték volna a versenyhelyszínre, most ezeket is vissza kell szerezniük.

„A legfontosabb, hogy nyugodtak maradjanak a fiúk. A triatlon arról is szól, hogy ki tud leginkább alkalmazkodni a körülményekhez, próbálunk ebben is a legjobbak lenni, és ha valóban megtartják szerdán a versenyt, akkor tökéletes állapotban rajthoz állni. Közben természetesen a szakmai stáb figyel Kuttor-Bragmayer Zsanettre is, hiszen a mostani tudásunk szerint ő rajtol majd először a női futam résztvevőivel, és utána Bicsák Bence, valamint Lehmann Csongor” – fogalmazott Lipták.