A cselgáncsozó Özbas Szofi Európa-bajnokot vert

A 63 kilogrammos Özbas Szofi is megnyerte első mérkőzését kedden a párizsi olimpia cselgáncstornáján.

A BHSE versenyzője helyezetlenül zárta első ötkarikás seregszemléjét Tokióban, a francia fővárosban pedig a cseh Renata Zachova ellen kezdett a 32 között. A 22 éves magyar jól ismerte az Európa-bajnoki címvédőt, mivel már hétszer találkozott vele, és jó előjelnek számított, hogy ötször megverte két évvel idősebb ellenfelét.

A vb- és Eb-bronzérmes Özbas az ezúttal is teltházas Mars-mező Arénában bátran támadta esélyesebb ellenfelét, akit egy perc után meg is intettek. A magyar dzsúdós 2:52 percnél egy belső combdobásra kapott vazaarival előnybe került, nem sokkal később Zachova második figyelmeztetését is megkapta. Özbas a hátralévő időben biztosan őrizte előnyét és jutott tovább.

„Nyugodt voltam nagyon, és ez azért jó, mert ezt az érzést nem lehet erővel akarni, nincs erre izom. A kis burkomban voltam végig a meccsen, ez érződött is, hogy nem tud kizökkenteni a másik, én irányítok”

– mondta a győzelem után Özbas Szofi, aki a 16 között a tokiói bronzérmes, vb-második és kétszeres kontinensbajnok kanadai Catherine Beauchemin-Pinarddal találkozik, akivel 1/2-re áll a győzelmi mérlege.

Kiemelt fotó: Özbas Szofi győzött a kanadai Catherine Beauchemin-Pinard ellen a budapesti cselgáncs Grand Slam-verseny 63 kilogrammos súlycsoportjának bronzmérkőzésén a Papp László Budapest Sportarénában 2020. október 24-én.