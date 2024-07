Czifra Bettina Lili döntős a női tornászok egyéni összetett selejtezőjében

Czifra Bettina Lili a női tornászok egyéni összetett selejtezőjében nagyszerű teljesítménnyel 22. lett, ezzel bejutott a csütörtöki fináléba a párizsi olimpián, melyen Bácskay Csenge ugrásban a 12., Székely Zója pedig felemáskorláton a 34. pozícióban zárt.

A női selejtező három magyar érdekeltje a késő esti, utolsó körben mutathatta be gyakorlatait. Közülük egyedül a mindössze 17 éves Czifra volt érdekelt összetettben, így neki mind a négy szeren jelenése volt, míg két honfitársa egyetlen szeren tornázott.

A három magyar ötkarikás újonc közül a legnehezebb feladat talán Székely Zójára várt vasárnap este. A Ferencváros tornásza ugyanis egészen péntekig úgy tudta, lemaradt az olimpiáról, miután július elején elveszítette a válogatóversenyt Kovács Zsófiával szemben. Utóbbi azonban a csütörtöki pódiumedzésen egy leugrásnál rásérült a tavaly ősszel súlyosan megsérült, majd megműtött térdére, s másnap kiderült, nem versenyezhet a játékokon.

Székely ezek után kapta meg a lehetőséget, szombaton repülőre szállt, vasárnap pedig anélkül kellett felugrania a felemáskorlátra a hatalmas, 15 ezer néző befogadására alkalmas Bercy Aréna teltházas közönsége előtt, hogy edzhetett volna korábban a csarnokban. A 21 éves sportolónak ugyanakkor nem maradt sok ideje izgulni, mivel a magyarok csoportja éppen felemáskorláton kezdett.

Elsőként Czifra Bettinán volt a sor és a dunaújvárosiak tehetsége nagyon szép gyakorlattal kezdett, aminek a végrehajtásában kevés hibát lehetett találni.

A repülőelemeket, a váltásokat és a forgásokat is biztosan hajtotta végre, amiért a pontos leugrás végén egy nagy ölelés volt a jutalma Draskóczy Imre szövetségi kapitánytól, illetve 13,933 pont a bíráktól.

Rögtön utána következett Székely, aki honfitársához hasonlóan szépen tornázott, a gyakorlat közben úgy tűnt, élvezi a verseny hangulatát. A 21 éves sportoló biztosan mozgott a szeren, repülőelemei is gond nélkül megvoltak, a leugrása is pontos volt, így a végén széles mosollyal hagyta el a „harcteret”, miután ő is bezsebelte az elégedett ölelést a szakvezetőtől. Székelyt vélhetően az sem szomorította el, hogy gyakorlatára alacsonyabb, 13,433 pontot kapott, mellyel végül 34. lett.

Ezek után Czifra csapattársak nélkül folytatta versenyét. Következett ugyanis a gerenda, majd a talaj. Előbbi az esti selejtező kör első csoportjának spanyol és belga tagjai között egyik „áldozatát” szedte a másik után, gyakorlatilag mind az öt tornász leesett a szerről. A magyar fiatalt pedig a bemelegítésnél kellett kicsit biztatni, miután nem sikerült a felugrás és a forgása is a szőnyegen ért véget, ami után azonban már a gyakorlathoz szólították. A felugrása, az ugrásai is apró megingásoktól eltekintve pontosak voltak, szépen sikerült a forgása is és végig gyönyörű tartással gimnasztikázott a roppant keskeny gerendán. Egyedül a leugrásában lehetett nagyobb hibát találni, mert kettőt ellépett a végén, de láthatóan ennek ellenére ő és edzője is elégedett volt a produkciójával, melyért 13,233 pontot zsebelt be.

Czifra Bettina előzetesen talán csak titkon bízott az összetett fináléba jutásban, ugyanakkor a két, egyaránt nagyon jól sikerült gyakorlat után kezdett reális lehetőséggé válni a finálé.

Ehhez persze a magyar sportolónak a folytatásban is az addigiakhoz hasonlóan kellett folytatnia a viadalt.

Talajon Czifra tempós zenére tornázott nagyon szépen, ugyanakkor ugrósorai végén a leérkezésekben kisebb ellépésekkel korrigált, a forgásoknál pedig kicsit meg kellett küzdenie egyensúlya megtartásával, ezeket az apróságokat pedig a pontozók nagyon szigorúan értékelték és csupán 12,600 pontot adtak a gyakorlatra.

Az utolsó szer az ugrás volt, melyen nagyon szép, feszes produkciót nyújtott, apró elszökkenéssel a végén, melyért 12,966 pontot kapott, ezzel pedig 52,732 ponttal zárta a selejtezőt, és ez már akkor biztossá tette döntőbe jutását, noha a verseny még zajlott. Végül Czifra Bettina Lili a 22. lett és a 18. helyen jutott döntőbe, mivel országonként maximum két tornász szerepelhet a pénteki döntőben és előle négyen kiestek.

Hátravolt még ugyanakkor Bácskay Csenge, aki kisebb lábsérüléssel bajlódott az utóbbi időben, a Bercy Arénában ez látszólag nem zavarta. Mindkét ugrása nagyon szépen kivitelezett volt. Az elsőre 13,900, a másodikra pedig 13,633 pontot kapott, így 13,766 ponttal zárt az előkelő 12. helyen.

Ezzel eldőlt, hogy mindkét nem összetett döntőjében lesz magyar, mivel Czifrát megelőzően szombaton Mészáros Krisztofer a férfiak selejteztőjéből tudott továbbjutni.

Kiemelt kép: Czifra Bettina Lili gerendagyakorlata a 2024-es párizsi nyári olimpia nõi tornászbajnokságának selejtezõjében a Bercy Arénában 2024. július 28-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)