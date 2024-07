Pontozással nyolcaddöntőbe jutott az ökölvívó Hámori Luca

A 66 kilogrammos súlycsoportban szereplő Hámori Luca megosztott pontozással, 4-1-re legyőzte az ír Grainne Walsh-t, így nyolcaddöntőbe jutott a párizsi olimpia női ökölvívótornáján.

Hámori a 2019-es minszki Európa Játékokon bronzérmes ellenfelével csapott össze. A magyarok ötkarikás történetének első női ökölvívója bátran kezdett, és bár mindkét bokszoló próbált az első három percben előnybe kerülni, a kazah bírónak sokszor kellett közbeavatkoznia összekapaszkodás miatt. Hámorit ekkor az ötből három ítész látta jobbnak.

A második menetet mindegyik pontozó a magyar ökölvívónak adta, így az utolsó három percben már csak az előnye megtartására kellett figyelnie. Walsh ekkor már sokkal keményebben harcolt, de Hámorinak sikerült megtörnie az ír lendületét, és a menet derekán sokszor inkább elmozgott, majd a hajrában próbált több találatot bevinni.

Az utolsó másodpercekben már ünnepelt Hámori, és nem sokkal később ki is hirdették a 4-1-es, megosztott pontozású sikerét.

„Lehet, azt gondolták, hogy kis fiatal pályakezdő vagyok és lehet alábecsültek, de az első menetben szerintem sikerült meglepnem, és megmutatnom neki, hogy nem is vagyok annyira kislány. Ez a meglepetés pedig akkora hatással volt rá, hogy utána már elvesztette a fonalat” – mondta az M4 Sportnak Hámori, majd hozzátette, nem ismerte ezt az ír versenyzőt, de amint megérkezett Párizsba, átjárta az „olimpiai falu szelleme”, amit szerencsére a ringbe is be tudott vinni magával.

A magyar öklöző a 16 között a negyedik kiemelt ausztrál Marissa Williamsonnal találkozik csütörtök délután. A 23 éves Hámori elmondása szerint korábban egy edzőmérkőzésen csaptak össze, akkor jobbnak érezte magát, ezért magabiztosan és izgatottan várja a találkozót.