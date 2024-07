Micsoda izgalmak! Elképesztő végjáték után, ötgólos hátrányból felállva győzték le női kéziseink a brazilokat az olimpián

A magyar kézilabda-válogatott 25-24-re legyőzte a brazil együttest vasárnap a párizsi olimpia női kézilabdatornáján, a csoportkör második fordulójában.

A magyar csapat készült a korai kezdésre, a felkészülés során a szlovénokkal játszott már reggel kilenc órától. Nem is kezdett álmosan Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese, a csapatkapitány és zászlóvivő Böde-Bíró Blanka védésével és Kuczora Csenge góljával indult a meccs. A helyzeteket jól alakította ki a magas iramú találkozó elején a magyar együttes, rövid időn belül kétszer is a kapufa akadályozta meg a gólszerzést, míg a brazilok elsősorban a gyors támadásokra és a jobb szélre alapoztak.

Hat-négyes magyar előnynél jött az első dél-amerikai időkérés, csapatkapitánya, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO-t erősítő Bruna Almeida de Paula vezérletével fordított is a rivális (6-7). Innen a brazilok kerültek előnybe, s rendre az ő egygólos előnyük után kellett az egyenlítésért támadnia a magyar válogatottnak, amely Böde-Bíró védéseivel tartotta a lépést, ám az első emberhátrányos időszakot is kihasználva négy találattal elhúzott az ellenfél (8-12). A cserék érkezése után a védekezés nem működött olyan hatékonyan, mint előtte, támadásban is hiányzott az addigi pontosság, így háromgólos hátrányban vonult az öltözőbe Golovin alakulata.

A második félidőt emberelőnyben kezdte a magyar válogatott, Böde-Bíró mindkét szélről fogott lövést, ám a támadásbeli pontatlanságok és kidolgozott helyzetek nélkül befejezett akciók miatt 18-13-ra ellépett Brazília. Bő nyolcperces gólcsendjét megtörve két szélső találattal közelített a magyar csapat, 19-17-nél pedig már a „mínusz egyért” támadhatott. Ekkor ez még nem sikerült,

sorfrissítés után viszont 20-19-re felzárkózott, amely védekezésben is többször változtatott, külön figyelmet szentelt például a brazil támadások „eszének” számító De Paulára.

Füzi-Tóvizi Petrát kellett ápolni egy ütközés után 22-21-nél, majd két emberhátrányos percet kibekkelve – 8-8 után először – 23-23-nál ismét döntetlen lett az állás. Az utolsó öt percben többször is támadhatott a vezetésért Golovin válogatottja: az utolsó percben Böde-Bíró ziccert védett – ez volt a 11. hárítása –,

a második félidőben pályán lévő és ezúttal parádésan játszó Simon Petra pedig hat másodperccel a dudaszó előtt egy pontos távoli lövéssel eldöntötte a mérkőzést.

Ezzel a francia fővárosban első győzelmét ünnepelhette a női válogatott. A braziloknál a BL-ezüstérmes Gabriela Moreschi ugyancsak 11 védéssel zárt.

Kiemelt kép: Klujber Katrin a 2024-es párizsi nyári olimpia női kézilabdatornájának B csoportjában játszott Magyarország-Brazília mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. július 28-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)