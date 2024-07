Kós Hubert nem jutott döntőbe 100 méter háton vasárnap a párizsi olimpia medencés úszóversenyein.

A 200 méter hát tavalyi világbajnoka a délelőtti előfutamban saját országos rekordját (53.08 másodperc) megjavítva, 52.78-cal a legjobb idővel várta az esti középdöntőt.

Az Egyesült Államokban tanuló és a legendás Bob Bowmannel készülő 22 éves Kós féltávnál ugyan csak hetedikként fordult, és ezúttal elmaradt délelőtti idejétől, így 52.98 másodperccel összesítésben a tizedik helyen zárt.

„Előre nem lehetett sajnos tudni, hogy délelőtt mennyivel ússzak lassabban ahhoz, hogy maradjon még bennem. Nem bánom annyira. Mindennek van oka és nem is ez a fő számom. Örülök, hogy kétszer is 53 másodperc alá be tudtam menni. Megnézzük majd a kétszáz hátat!” – nyilatkozta az MTI-nek Kós.

