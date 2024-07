Ha lehetne, újrakezdené Koch Máté

Nem így képzelte el olimpiai bemutatkozását a párbajtőröző Koch Máté, aki az első mérkőzésén vereséget szenvedett a párizsi játékokon.

„Az volt a célom, hogy amit elképzelek, azt valósítsam meg a páston. Sajnos egyiket sem tudtam megcsinálni, egy nagy görcs volt az egész meccs. Nagyon sajnálom, bárcsak elölről kezdhetném” – kesergett a tavaly világbajnok vívó, majd úgy folytatta:

ezen túl kell most tennie magát, a pénteki csapatversenyen pedig újult erővel kell felállnia a pástra és „mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen valami”.

Az MTI érdeklődésére azt mondta, végig görcsösséget érzett a Grabiel Lugo elleni mérkőzésén, amelyet a venezuelai párbajtőröző nyert meg 15-10-re.

„Rövid voltam és pontatlan, a közelharcokban rendre vereséget szenvedtem” – elemezte a történteket, majd arról is beszélt, hogy most már ő is tudja, mennyire más egy olimpia, mint a többi verseny. – „Sose éreztem magam ennyire görcsösnek, mint most”.

Az első ötkarikás asszóját értékelve tömören úgy összegzett: „egyből semmi”.

Kiemelt kép: Koch Máté. (Forrás: MTI)