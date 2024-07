A cselgáncsozó Pupp Réka ismét ötödik lett

Pupp Réka az ötödik helyen végzett vasárnap a párizsi olimpia cselgáncstornáján, az 52 kilogrammosok között.

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes magyar versenyző második olimpiáján a mongol Lkhagvasuren Sosorbaram elleni győzelem után kikapott az ötkarikás ezüst- és bronzéremmel is rendelkező olasz Odette Giuffridától a negyeddöntőben, így a bronzéremig tartó vigaszágra került. Ott a vb- és Eb-harmadik izraeli Gefen Primo várt rá, akit 46 másodperc alatt ipponnal vert meg.

Kapcsolódó tartalom A cselgáncsozó Pongrácz Bence egy percet bírt a címvédő ellen

A világ- és Európa-bajnok Braun Ákos tanítványa – aki ötödik volt a tokiói játékokon is – azzal a francia Amandina Bucharddal találkozott a bronzmeccsen, akit gyakorlatilag a zsúfolásig megtelt Mars-mező Aréna egész közönsége bíztatott. Az Atomerőmű SE 28 éves sportolója korábban már hétszer is összecsapott a francia dzsúdóssal, ám legyőzni még nem tudta. Buchard Tokióban ezüstérmet szerzett és tagja volt a csapatversenyben győztes válogatottnak, ezenkívül kétszeres Európa-bajnok, világbajnokságról pedig öt bronzérme van. Az elődöntőben ugyanakkor viszonylag simán kikapott az üzbég Dijora Keldijorovától, aki a címvédő japán Abe Utát is búcsúztatta.

A bronzmeccsen az első perc ismerkedéssel telt, majd hosszú földharc alakult ki, amelyben Buchard keményen szorongatta Pupp Rékát, de pontot nem tudott csinálni. Nem sokkal később ez megismétlődött fordított felállásban. Innentől a magyar dzsúdós tűnt aktívabbnak, mégis őt intette a mérkőzésvezető. Egy újabb földharc közben lejárt az idő, következhetett az aranypontig tartó hosszabbítás. Az összecsapás képe nem változott, de Pupp megkapta a második intését. A ráadás harmadik perce után aztán Buchardnak sikerült egy vazaarit érő akciót végigvinnie, amivel megszerezte a bronzérmet.

Kiemelt kép: Pupp Réka (fehérben) és a francia Amandina Buchard küzd a 2024-es párizsi nyári olimpia női cselgáncstornája 52 kilogrammos súlycsoportjának bronzmérkőzésén a párizsi Mars-mező Arénában 2024. július 28-án. Pupp Réka az ötödik helyen végzett. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)