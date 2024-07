Az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz negyeddöntős az olimpián

Pétervári-Molnár Bendegúz harmadik helyen ért célba a férfi egypárevezősök szombati előfutamában a párizsi olimpián, ezzel negyeddöntőbe jutott.

A 31 éves versenyző a hatodik előfutamban az egyes pályán kapott helyet a Vaires-sur-Marne-i evezős pályán, ahol a dán Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Sverri Nielsen, a bolgár Európa-bajnoki bronzérmes Kristian Vasziljev mellett hongkongi és paraguayi ellenfelekkel került egy futamba.

A BEE evezőse kissé beragadt a rajtnál, féltávnál, majd 1500 méternél is a negyedik helyen haladt szorosan a hongkongi riválisa mögött, akit nagy hajrával megelőzött, így végül 6:58.76 perces idővel harmadik helyen csapott célba a két esélyesebb ellenfele mögött, de ezzel is egyenes ágon biztosította helyét a keddi negyeddöntőben.

„Nagyon durva pálya volt! Előzetesen tolószélre számítottunk, de ez nem az volt, enyhe ellenszél volt, úgyhogy ez tényleg kőkemény pálya volt. Még tolószélben vagy szélcsendesben is jó időnek számít egy ilyen hét percen belüli idő. Szerettem volna inkább az első helyeken tovább jutni, de végtére is a továbbjutás a fontos és ez megvan. Elégedett lehetek, de a negyeddöntőben több kell majd” – mondta az M4 Sportnak a harmadik olimpiáján szereplő magyar evezős, majd mosolyogva hozzátette, a közönség miatt teljesen más volt ez a futam, mint a három évvel ezelőtti ötkarikás játékokon. Tokióban nagyon hiányzott, ott is ilyen óriási lelátókat építettek, mint itt Párizsban.

Az evezésnek pedig az egyik különlegessége, hogy már az előfutamoktól kezdve tele van, még a drágább, úgynevezett grand stand helyek is, és egészen az ezer méteres tábláig tömegével állnak az emberek, még az esőben is. Ez pedig nagyon jó hangulatot teremt.”

Arra a kérdésre, hogy milyen futambeosztásra számít a harmadik helyével, azt válaszolta, nem igazán lehet megtippelni a végleges pályabeosztásig, de mivel 16-17 versenyző pályázik a legjobb 12 helyre, ezért a keddi futamban biztosan nem maradhat tartalék.

Kiemelt kép: MTI/AP/Lindsey Wasson