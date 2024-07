A közmédia minden felületén készül a nyári olimpiai játékok közvetítésére

A 33. nyári olimpia pénteken 19:30-kor a megnyitó ünnepséggel hivatalosan is kezdetét veszi. A közmédia nagyszabású közvetítés-sorozata is elrajtol, több csatornán, felületen – ahogy Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója fogalmazott az M1 műsorán – 360 fokos lefedettséget adnak a szurkolóknak.

A valaha volt legsűrűbb évet jelenti 2024 a sportban, mérföldköveket lépett át az M4 Sport nézettség szempontjából is. Az Eb nézettségi rekordja után a hétvégi Formula–1-es magyar nagydíjat is csaknem 600 ezren követték az ingyenesen, az egész országban nézhető M4 sportcsatornán, amelynek internetes kiadásai is regisztráció nélkül nézhetők. „Bízom benne hogy az olimpia legalább annyira a magával ragadja a szurkolókat, mint tette a labdarúgó-Európa–bajnokság” – osztotta meg Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója az M1 aktuális csatorna Ma délelőtt című műsorában. „360 fokos lefedettséget adunk a szurkolóknak, reméljük, hogy mindenki elégedett lesz a végén és tud majd ünnepelni. Rajtunk nem múlik” – fűzte hozzá Székely Dávid, kitérve arra, hogy nemcsak az elmúlt, hanem a következő időszak is megfeszített lesz sport szempontból, de a közmédia szinte valamennyi ága bekapcsolódik az olimpiai eseményekbe. Az OTP Bank Liga szintén a hétvégén indul, ezen kívül az európai csapataink is megkezdik párhuzamosan a szereplésüket, amelyről a közmédia csatornái is beszámolnak, így a Dunán láthatók majd az NB1-es mérkőzések körkapcsolás jelleggel.

Az olimpiai közvetítés sorozat a 2012-es londoni játékok után tér vissza ismét Európába. A olimpia megnyitója június 26-án, a Szajna partján, Párizs szívében lesz, amelyet 100 kamerával közvetítenek és még további 200 mobilkamerát helyeznek el a hajókra. A közmédia szakemberei a helyszínen felkészülten várják, hogy érkezzenek a hajók a különböző országokkal, és minél közelebbről bemutassák az eseményt. A versenyek előkészítésénél is fontos szempont volt, hogy első kézből a mérkőzés, illetve a futam végén elmondhassák a sportolók, hogy mi történt velük, hogyan érzik magukat, valamint, hogy az éremesélyes sportágak jelentős részéről a helyszínről közvetítsék a történéseket. Csütörtökön Párizsból adja az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Spotrádió valamint a Nemzeti Sport a kézilabda-mérkőzéseket, ezzel párhuzamosan pedig mutatják majd a hazai UEFA Konferencia Liga selejtezőket.

Minden nap reggel 9-től kezdődik a közvetítés, így a magyar szurkolók ingyen és regisztráció nélkül tudják nézni a legfontosabb magyar érdekeltségű olimpiai eseményeket, nemcsak az M4 Sporton és az M4 Sport +-on, hanem további öt olyan csatornán, ahol többnyire a magyarokra, valamint azokra a sportágakra és sportolókra koncentrálnak, akik iránt a leginkább érdeklődnek a nézők. Ezentúl országosan a Kossuth Rádióban, Budapesten és mobilalkalmazáson keresztül pedig a Nemzeti Sportrádióban is lesz közvetítés, továbbá a Nemzeti Sport párizsi tudósítói által is élő, percről percre közvetítést kapnak a sportrajongók.

