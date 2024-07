Schmidt Ádám: Négy sportágtól biztosan érmet várhatunk a párizsi olimpián

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a párizsi olimpián szereplő magyar küldöttségnek négy sportágban nagy bizonyossággal sikerül majd érmet – akár a legfényesebbet – szereznie, de ha minden sportoló olyan teljesítményt nyújt a francia fővárosban, amelyet korábban még sosem, akkor senki nem lehet majd elégedetlen.

A sportvezető az M1-en nyilatkozva úgy fogalmazott, a sportstatisztikákkal foglalkozó Gracenote hétfői becslését, a 23 magyar érmet – 7 arany, 6 ezüst, 10 bronz – „bármikor aláírná”, az pedig konkrét elképzelés volt a részükről, hogy a magyar küldöttség nagyobb létszámú legyen, mint volt Tokióban.

„A 180 kvótával a 15. legnagyobb küldöttség Magyarországé, ez pedig egyrészt nagy büszkeség és elismerés az országnak, másrészt pedig nagyon erőteljes magyar sportról tesz tanúbizonyságot. Remélhetőleg ez az eredményességen is meglátszik majd valamilyen formában, a sportolóink felkészülését látva pedig bízom abban, hogy ezúttal majd a szerencse is mellénk áll” – mondta az államtitkár.

Schmidt Ádám hangsúlyozta,

nem mindig az a győzelem, ha valaki első helyezett, hanem az is, ha olyan teljesítményre képes, amelyre korábban még sosem.

„Ha a magyar sportolók ezt meg tudják tenni Párizsban, akkor mindenki győztesként térhet majd haza. Természetesen örülnék neki, ha eredményesebb lenne a szereplés, mint Tokióban, így a 23 érmet én elfogadnám. Négy sportágtól bizton várhatunk érmet, akár aranyat is, ezek a kajak-kenu, az úszás, a vívás és a birkózás. Ide vehetjük még a vízilabdát, ahol a férfi és a női válogatottunk is érdekelt lesz, ugyanakkor a végső helyezés apróságokon múlhat majd. Mindezek mellett vannak olyan feltörekvő sportágaink, amelyekről nem mindenki beszél, de várhatunk tőlük komoly eredményeket” – tekintett előre a sportvezető.

Schmidt Ádám beszélt az olimpiát megelőző időszakról is, amelynek során személyesen kereste fel a felkészülést végző sportolókat. Elmondta, amikor Schmidt Gábor helyettes államtitkárral megkezdték a szolgálatukat, akkor volt egy olyan elhatározásuk, amely szerint a magyar sport minden szereplőjével nyílt, őszinte, tiszta és egyértelmű párbeszédre törekednek azért, hogy megismerhessék egymás gondolatait.

„Talán akkor tudjuk a sport ügyét a legjobb irányba terelni, ha minden ehhez kapcsolódó gondolatiságot és jó ötletet megosztunk egymással, és ez alapján tudjuk kialakítani a közös stratégiát” – fogalmazott az államtitkár és hozzátette, megtiszteltetés volt a számára, hogy a „hatalmas sportemberekkel” a saját közegükben, kötetlenül és önzetlenül tudott beszélgetni.

„Én nem rendelek be senkit az irodámba, hanem én elmegyek hozzá, mert így talán olyan dolgokat is megosztanak, amelyeket egy államtitkári irodában nem feltétlenül tennének. Úgy láttam, hogy a sportolóknak is megnyugtató, jó érzés, illetve ösztönző környezet, hogy az államtitkár nem egy irodában ülő, aktákat tologató valaki, hanem egy olyan hús-vér ember, aki nyitott és érdeklődő a tevékenységüket illetően” – jelentette ki Schmidt Ádám.

A sportvezető elmondta, az, hogy számos olimpiai kvalifikációs versenyt sikerült Magyarországon megrendezni, nagy sportdiplomáciai siker, a nemzetközi döntéshozóknak pedig megnyugtató, ha Magyarországnak ítélik oda egy sportesemény megrendezését.

„Ehhez természetesen kell egy olyan kormányzat, amely valóban stratégiai ágazatként kezeli a sportot, és olyan támogatást biztosít, ami lehető teszi ezeknek az eseményeknek a megrendezését. Tudatos döntés volt 2022-ben és 2023 második félévében is, hogy mivel 2024 az olimpia éve, olyan eseményeket hozzunk Magyarországra, amelyek segítik a magyar sportolókat az olimpiai kvótaszerzés során” – nyilatkozta.

Schmidt Ádám úgy fogalmazott, gratulál az olimpiai kvótát szerzett sportolóknak, mert elképesztő munkát végeztek és óriási teljesítményt nyújtottak azért, hogy ott lehessenek Párizsban.

„Azt kértem tőlük, hogy mivel ők lesznek most az ország nagykövetei a játékokon, így ne csak az eredményeikkel, hanem az emberségükkel és a testvéries gondolkodásukkal is mutassanak példát” – mondta az államtitkár.

Kiemelt kép: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a készülő Sportgarden kiállításról tartott sajtótájékoztatón a margitszigeti Holdudvarban 2024. július 23-án. A július 26-án megnyíló kiállítás szeptember 15-ig látogatható. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)