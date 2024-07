Már a rajt előtt nagy nyertese a párizsi olimpiának Dósa Dániel tőrvívó

Kiharcolta, hogy 24 év szünet után legyen ötkarikás magyar képviselője a szakágnak.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy összejött az olimpiai kvóta, de ez nem egy kiugró egyéni teljesítmény, a csapat is kellett hozzá, az egész fegyvernem megerősödését jelzi” – mondta az MTI-nek Dósa, aki még csak négyéves volt, amikor a 2000-es olimpián Marsi Márk személyében utoljára szerepelt magyar férfi tőröző.

Budapest, 2024. április 16.

A párizsi olimpiára készülõ Dósa Dániel tõrözõ (j) a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban tartott edzésen 2024. április 16-án.

MTI/Illyés Tibor

A Törekvés 28 éves versenyzője hozzátette, hogy három-négy éve minőségileg is megváltoztak az edzéseik, eredményességüket pedig a júniusi bázeli Európa-bajnokságon szerzett csapatezüst is mutatja.

A rutinos vívó elmondta, hogy akkor is hitt az olimpiai részvételben, amikor még nem volt biztos a kvótája.

„Március 18-án lett hivatalos, hogy egyenes ágon kijutottam Párizsba, de én egész idényben az olimpiára készültem, és nem a kvalifikációra. Azt hiszem, ez egyfajta stresszoldás is volt, hogy nem az előttem álló teherre fókuszáltam, hanem távolabbra tekintettem” – magyarázta Dósa, aki legjobb európaiként, az olimpiai ranglista tizedik helyezettjeként lehet ott Párizsban. Elárulta, hogy már a ranglistás helyezése is büszkévé tette.

Kairó, 2022. július 20.

Dósa Dániel a hongkongi Yeung Chi Ka elleni asszóban a férfi tõrözõk egyéni versenyének a legjobb 32 közé jutásért vívott fordulójában a kairói vívó-világbajnokságon 2022. július 20-án.

MTI/EPA/Mohamed Hoszam

„A tizedik helyemmel a ranglista első oldalán lehetek, és már ennek nagyon örültem. Valamit tényleg jól csinálhattunk, ha nem kellett azért lapozni, hogy megtaláljam a nevem” – mondta, majd arról mesélt, hogy a francia főváros nem ismeretlen a számára, évente legalább kétszer eljut a Szajna-parti városba.

„A hagyományos párizsi világkupák mellett francia válogató versenyeken is elindulok, nem csoda, hogy ebben a városban jártam a legtöbbször. Az elmúlt héten is ott edzőtáboroztam” – tette hozzá Dósa Dániel, aki az évek során tudatos versenyzővé vált, mint mondta, a kabalákat kiiktatta az életéből, a dietetikus segítségével is kialakított tudományos felkészülésben hisz.