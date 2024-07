Összeállt a közmédia olimpiai csapata

Alig ért véget a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság, máris kezdődik a nyár másik nagy sporteseménye a párizsi olimpia. A közmédia minden korábbinál sokoldalúbb és részletesebb műsorfolyammal készül az olimpiára: nemcsak a sporteseményeket közvetíti, hanem megszólaltatja a sportolókat, edzőket, vezetőket, és szakértők segítségével biztosítja, hogy a nézők még teljesebb képet kapjanak a napi történésekről. A kiemelt világeseményre a közmédia olimpiai csapattal készül: alábbi cikkünkben megismerhetik azon műsorvezetőket, kommentátorokat, riportereket, szakértőket, akik hetekre „beköltöznek” a nézők, hallgatók otthonaiba.

Ambrus Gábor: Párizsban hatodik olimpiáján vesz részt. Tudósította az MTI-n keresztül az egész magyar sajtót az athéni és riói kajak-kenu diadalokról, Vörös Zsuzsanna és Pars Krisztián győzelméről, a 2004-es és 2016-os vívó sikerekről, vagy Berecz Zsombor és Hárspataki Gábor történelmi szerepléséről. Párizsban elsősorban a cselgáncs, az atlétika és a vitorlázás versenyeiről tájékoztatja a magyar szurkolókat.

Árvai Károly: Tapasztalt fotóriporter, aki több magyar sportlapnál és szabadúszóként is megörökítette a történelmi sportpillanatokat. 2020 óta a Nemzeti Sportnak fényképez, ahogy tette korábban 1999 és 2004 között is.

Böjti-Bera Emese: 2008 óta dolgozik a közmédiánál, a Kossuth Rádió munkatársa. A mostani lesz a második olimpiája, amelyet a helyszínről közvetíthet. Először 2012-ben, Londonban vett részt ötkarikás játékokon, a Rio de Janeiró-i és a tokiói olimpián a hazai stábot erősítette szerkesztő-műsorvezetőként. Párizsban a sportlövészet, a torna, a ritmikus gimnasztika, az öttusa, a triatlon és a kézilabda küzdelmeit követi majd.

Berkesi Judit: Az M4 Sport munkatársának a párizsi lesz a harmadik olimpiája. 2016-ban riporterként, a mostani olimpia alatt műsorvezetőként láthatják a nézők. A párizsi ötkarikás játékokat nemcsak ő, hanem két gyermeke is nagyon várja.

Bittmann Emil: Gyerekkori álma valósul meg azzal, hogy eljut egy nyári olimpiára, hiszen ez volt az egyik célkitűzése, amikor húsz évvel ezelőtt erre a pályára lépett. Akkor ez a cél még nagyon távolinak tűnt számára. Korábban tudósított már labdarúgó-Európa-bajnokságról és két labdarúgó világbajnokságról is. Párizsban a torna, az evezés és a kajak-kenu számoknál lesz jelen.

B. Németh Péter: Novemberben lesz 10 éve, hogy a közmédia csapatát erősíti. A 2016-os Rio de Janeiró-i és a 2021-es tokiói olimpián is ott volt, ezúttal pedig itthonról követi az eseményeket és persze drukkol minden magyar sportolónak, kiváltképp a sportlövőknek, akiknek a versenyeit közvetíti. Reméli, hogy 20 év után újra lesz magyar olimpiai arany sportlövészetben.

Bobory Balázs: A Nemzeti Sport egyéni és csapatsportok rovatának rovatvezetője pályáját Székesfehérváron kezdte, a Fejér Megyei Hírlapnál. 2010 óta dolgozik a Nemzeti Sportnál. Az elmúlt évtizedekben főként a kosár- és kézilabda, valamint a labdarúgás területén tevékenykedett. Két évig volt sportrádiós, jelenleg a Nemzeti Sportrádióban is dolgozik, mint tudósító és szakértő.

Czeglédi Zsolt: A párizsi sorban a negyedik olimpiája, ami azért különleges, mert ez az első európai olimpiája, ahol fotóriporterként dolgozhat. Öröm számára, hogy újra az MTI olimpiai fotós csapatának a tagja lehet.

Cseszregi Balázs: Több, mint 20 éve dolgozik rádiós újságíróként. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió kommentátora, tudósítója lesz a párizsi nyári játékokon. Tokió után ez lesz a második ötkarikás részvétele, de már sok egyéb világeseményről tudósított rádiós kommentároként, legutóbb például a 2024-es németországi Eb-ről.

Csisztu Zsuzsa: A Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport tudósítójaként azon kevesek egyike lesz Párizsban, akik sportolóként és sportújságíróként is megízlelhették már az olimpiák légkörét. Csisztu Zsuzsa 1988-ban a női tornászcsapattal szerepelt sikeresen Szöulban, most pedig már a nyolcadik olimpiájára készül a médiacsapat részeként. Nagy tapasztalattal és még annál is nagyobb empátiával készül a 33. nyári olimpiára, mert, ahogy vallja „mindig a sportolók oldalán állok”.

Csoba Péter: Az MTI tudósítójának a riói után a párizsi a második olimpiája. A játékokon a napi programnak megfelelően a magyar érdekeltségű eseményeken dolgozik majd.

Dedecsik Ferenc: 2019 óta dolgozik a közmédiánál. Riporterként a helyszínről tudósított a katari labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszáról, a pekingi téli olimpiáról, a 2021-es labdarúgó-Eb hazai mérkőzéseiről vagy épp az Európa Liga budapesti döntőjéről. Az M4 Sport és az M1 Nemzeti Sporthíradójának műsorvezetője. Élete első nyári olimpiáján a cselgáncs helyszíni riportere lesz Párizsban.

Demjén Balázs: Televíziós szerkesztőként, riporterként a negyedik; helyszíni tudósítóként az első nyári olimpiájára készül. Párizsban a hagyományos versenyidény közben jobbára megszokott magyar labdarúgás, kosárlabda és röplabda területéről – átvitt értelemben mindenképpen, de talán még szó szerint is – ugyancsak új vizekre evez. A magyar sportolók ötkarikás küzdelmének és érzelmeinek, valamint az olimpiai helyszínek és háttereinek bemutatása mellett angolul, olaszul, vagy éppen románul nyilatkozni vágyó interjúalanyait is várja a vegyes zónában.

Farkas Márton: Ha élsportoló lenne, ez lehetne az ő olimpiája 29 évesen. Ha vízilabdázóként nem is, riporterként testközelből figyelheti az eseményeket. Az M4 Sport szerkesztő-riportereként 5 éve kíséri vízilabda-válogatottjaink hazai és nemzetközi szereplését. Így tesz majd Párizsban is, ahol fő feladata szokás szerint a főszereplők megszólaltatása lesz a medenceparton. 2018 óta sorozatban a negyedik olimpián tudósíthat a helyszínről, mindezt először teszi édesapaként.

Göbölyös Gábor: 2002 óta dolgozik az MTI Sportszerkesztőségében, helyszíni tudósítóként ez lesz a második olimpiája a 2016-os riói játékok után. Alapvetően az úszásról és vízilabdáról tudósít majd, illetve a Nemzeti Sportrádió Víz összeköt című műsorában is találkozhatnak vele a hallgatók.

Nanterre, 2024. július 15.

A 2024-es párizsi nyári olimpia és paralimpia úszóversenyeinek otthont adó Paris La Défense Aréna a francia fõváros Nanterre nevû elõvárosában 2024. július 15-én. A párizsi olimpiára július 26. és augusztus 11. között kerül sor, míg a paralimpiát augusztus 28. és szeptember 8. között rendezik.

MTI/EPA/AFP pool/Bertrand Guay

Güttler Emma: Egy álom vált valóra számára, mikor 2021 októberében csatlakozhatott az M4 Sport csapatához. A tokiói olimpián még szakmai gyakorlatát végezte a csatornánál, Párizsban pedig már a helyszínről segítheti kollégái munkáját. Riporterként, elsőkézből szólaltathatja meg a magyar versenyzőket a sportlövészeten, a taekwondo-n és a ritmikus gimnasztikán.

Győri Ferenc: A Nemzeti Sport egyéni- és csapatrovatának rovatvezető-helyettese, lassan kilenc esztendeje dolgozik a lapnál. A párizsi lesz az első olimpiája, ahol a helyszínről tudósíthat. Bár fájdalommal tölti el, hogy egyik kosárlabda-válogatottunk sem jutott ki a játékokra, nagy vízilabda-sikerekkel és két teniszezőnk, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián menetelésével szeretne vigasztalódni.

Gyuricza Róbert: Huszonöt éve dolgozik a nemzeti hírügynökségnél. Negyedik alkalommal tudósít nyári olimpiáról, másodszor a paralimpiáról.

Hajdú B. István: Az 1992-es barcelonai olimpián dolgozott először a közmédia ötkarikás stábjában, akkor még Budapesten, mint átvevő-szerkesztő. Az 1996-os atlantai olimpiával kezdődően valamennyi nyári olimpián ott lehetett, mint közvetítő riporter. Legnagyobb élménye a 2004-es ötkarikás játékokon diadalmaskodó férfi vízilabda csapat felejthetetlen győzelmének tolmácsolása volt. Idén is főleg a vízilabda, valamint az asztalitenisz, a tenisz és a labdarúgás küzdelmeinek közvetítése lesz a fő feladata.

Határ Dávid: Az m4sport.hu online szerkesztője, aki első olimpiájára utazik Párizsba. Célja, hogy az M4 Sport közösségi média felületein betekintést nyújtson az ötkarikás játékok kulisszái mögé, megmutassa a magyar sportolók párizsi mindennapjait, és közelebb hozza a magyar csapat –remélhetőleg minél sikeresebb – szereplését az itthonról szurkolóknak.

Illyés Tibor: Kiemelt fotóriporter. Több, mint 30 éve dolgozik a nemzeti hírügynökségnél. Immár hetedik alkalommal tudósít nyári olimpiáról, másodszor a paralimpiáról.

Jó András: Pályafutása legnagyobb sporteseménye lesz a párizsi olimpia. Négy éve dolgozik riporterként, főként labdarúgás, kézilabda és vízilabda mérkőzéseken találkozhatnak vele a sport rajongók. Mindig törekedett arra, hogy a legjobb minőségű és legérdekesebb tartalmat nyújtsa a hallgatóinak. Az olimpia alatt is folyamatosan figyeli majd az eseményeket, interjúkat készít a versenyzőkkel és edzőikkel, hogy a nézők a kulisszák mögé is bepillantást nyerhessenek.

Katona László: Kilenc éve tagja a rádiós sportcsapatnak, elkötelezett híve a magyar sportnak. Őszinte és szókimondó gondolatait nem rest megosztani a hallgatókkal. Első olimpiájára készül, amely során úszást és vízilabdát közvetít. Megtiszteltetésnek érzi, hogy részese lehet e jelentős világeseménynek.

Párizs, 2024. július 18.

A Szajna Párizsban 2024. július 18-án. A Szajnán rendezik a július 26. és augusztus 11. között zajló párizsi olimpia nyíltvízi úszását és a triatlon úszószámát. Háttérben a vívó- és a tekvondóversenyeknek helyet adó Nagy Palota (Grand Palais).

MTI/Illyés Tibor

Kerényi Ervin: A Nemzeti Sport Online szerkesztőségében tanulta a sportújságírást, majd az M4 Sporthoz érkezett, ahol 2017 óta online szerkesztőként, 2021-től az m4sport.hu vezető szerkesztőjeként dolgozik. Az adatok rabul ejtik, az emberi történetek lebilincselik. Szakterülete a közösségi média, így lesz ez Párizsban is.

Knézy Jenő: Immár a 8. nyári olimpiájára készül kommentátorként. Sportágai a női-férfi kosárlabda, a 3×3 kosárlabda, az országúti- és pályakerékpáros számok lesznek.

Korsós Kristóf: Úgy tervezte, hogy egyszer majd élsportolóként jut ki az olimpiára, ez úszóként nem sikerült neki. 2016-ban, 20 évesen került az M4 Sporthoz, így a Rio de Janeiró-i olimpia alatt még gyakornokként segített, a 2021-es tokiói játékok során viszont már a csapat legfiatalabb tagjaként készített interjúkat a világ legjobb atlétáival. Párizsban a vívókat és a birkózókat kérdezi majd, és megpróbálja a lehetetlen küldést: elcsípni egy interjúra kedvenc sportolóját, LeBron Jamest.

Kovács Tamás: 1998 óta az MTI fotóriportere. Elhivatott sportfotós, a hatodik olimpiai-paralimpiai játékokon dokumentálja a magyar csapat szereplését.

Kulcsár András: Az M4 Sport indulása óta a csatorna munkatársa. Gyermekkorától kezdve élete a sport. Több olimpián is dolgozott már szerkesztőként, személyesen először vesz részt rajta. Vallja, hogy az ötkarikás játékok nemcsak a sportolók számára jelentik szakmájuk csúcsát, hanem a sportújságíróknak is, így nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy elsőként kérdezheti majd a női és férfi kézilabda-válogatott játékosait a mérkőzések után.

Maruzsa István: Büszke családapa, sportújságíró, a Nemzeti Sporthíradó szerkesztő-műsorvezetője. Tudósítóként részt vehetett a 2016-os labdarúgó-Eb-n, a 2018-as téli olimpián, több kézilabda BL- és kosárlabda Euroliga négyes döntőn, valamint megannyi jelentős magyar sportsiker közvetítésében. Reméli, hogy sok nagy terv beteljesüléséről számolhat be Párizsból.

Mohay Bence: Az M4 Sport műsorvezetője, 15 éve dolgozik a közmédia sportszerkesztőségénél. Három nyári, egy téli és két ifjúsági olimpiáról tudósított a helyszínről, Tokióban Milák Kristóf és Lőrincz Tamás aranyérmét is az ő hangján hallhatták a magyar tévénézők. Ezúttal a budapesti stúdióból a közvetítések egyik házigazdájaként működik közre az olimpiai műsorfolyamban.

Nyáguly Gergely: Büszke, boldog családapa, a magyar sport szerelmese. Több, mint két évtizednyi angliai kitérő után, második olimpiájára készül, a feladatra kivételes megtiszteltetésként tekint. Londonban még csak szurkolóként volt jelen, Párizsból már hatalmas lelkesedéssel tudósít majd az országhatáron innen és túl élő magyaroknak az ötkarikás játékok eseményeiről.

Petrovics-Mérei Andrea: Az ötödik nyári olimpiája az idei a Telesport/M4 Sport kötelékében. A helyszíni és az itthoni riporteri munkát és műsorvezetést is megtapasztalhatta már ötkarikás játékokon. Az elmúlt években számos világverseny házigazdája volt már a csatornán. Élete minden fontos és meghatározó szegmense összefügg a sporttal.

Péter Ágoston: Sportközgazdász mesterdiplomája megszerzése közben, 6 éve került az M4 Sporthoz, gyakornokként. Manapság már szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként is számítanak munkájára. Az idei évben Rómából az atléták, Németországból a labdarúgók kontinensviadaláról tudósított. A tokiói olimpián a magyar vitorlázók mellett lehetett, amit csodálatos emlékként őriz. Párizsban a sportok királynője, valamint az általa legigazságosabbnak tartott csapatsport, a kosárlabda lesz a fókuszában.

Regős László Pál: Az M4 Sport kommentátor programján keresztül került a közmédiához, azon belül a rádió kötelékébe. Első olimpiájára készül, és mivel egyik kedvenc filmje a Tűzszekerek, így a ’24-es párizsi játékokon való részvétel több szempontból is különleges lesz neki. Elsősorban az atlétikai versenyeken lehet majd hallani a hangját a rádióban, a vízilabda, a birkózás és a judo eseményei mellett.

Szekeres Péter: 2015 óta dolgozik az M4 Sportnál, mint riporter és kommentátor. Mivel gyermekkora óta élete része a sport, így a mai napig boldogsággal tölti el, hogy arról beszélhet a munkája során, amit imád. Sportkommentátorként mindenevőnek számít, hiszen kevés olyan sportág van, amelyet nem közvetített már. Nehezen tud kedvenc sportot kiemelni, de talán az öttusa és a vívás, amely számára a legkedvesebbek.

Párizs, 2024. július 18.

Az olimpiai ötkarikával feldíszített Eiffel-torony Párizsban 2024. július 18-án. A 2024-es olimpiát július 26. és augusztus 11. között rendezik a francia fõvárosban.

MTI/Illyés Tibor

Székely Dávid: Az M4 Sport csatornaigazgatója 2017 óta dolgozik jelenlegi szerepkörében, de már 2006 óta tevékenykedik kommentátorként. Ez lesz a harmadik olimpiája a helyszínről, az ötödik, amiről közvetít. 2017 óta az összes szabadtéri atlétikai világeseményt, többek között a tavalyi nagysikerű budapesti vb-t is a helyszínről közvetítette.

Somogyi Zsófia Borbála: Teddy Sheringham angol labdarúgó egyenlítő gólja, Roger Federer fonákja, Szilágyi Áron első, londoni győzelme vonták a sport bűvkörébe. Hálás azért, hogy még mindig vannak olyan kérdések, amelyek a sport közelében tartják. Például, hogy tud-e építeni egy olimpiai bajnoki ezerötszázas hajrát Jakob Ingebrigtsen, meg lehet-e nyerni zsinórban négyszer a férfi kard egyéni számot, vagy, hogy búcsúzik-e Rafael Nadal Carlos Alcaraz oldalán aranyéremmel a párizsi salaktól.

Szőke Viktória: Az eddigi öt téli ötkarikás játékok mellett a párizsi már a nyolcadik nyári olimpia lesz, amely során televíziósként közreműködhet, dolgozhat. Mindezt nagy megtiszteltetésként éli meg. Ezúttal a torna, a mű- és toronyugrás, valamint a ritmikus gimnasztika sportágakat kommentálhatja. Szívügyének tekinti mindegyiket, különösen, hogy kettőben is lesz magyar érdekeltségű induló. Mindeközben pedig a párizsi paralimpiára is készül, – sorban az ötödik paralimpiájára – amelyen szerkesztő-riporterként tevékenykedhet.

Tóth Attila: Élete legmozgalmasabb nyara, labdarúgó Eb-vel és olimpiával, amelyekből megélt már néhányat, de idén először dolgozik mindkettőn kommentátorként. Párizsban az evezőspálya, valamint a taekwondo- és a birkózócsarnok lesz a fő székhelye, de biztosan felbukkan majd vízilabda-, és labdarúgómeccseken is.

Tóth Bálint: A párizsi lesz a harmadik olimpiája, ahonnan a helyszínről tudósíthat, most székhelyét a kézilabdapályára és a medencepartra teszi. Chema Rodríguez hatására kezdett spanyolul tanulni, az úszók miatt már fejben számolja a részidőket.

Tóth Béla egyike azoknak, akik a közmédia sportkommentátori programjában vettek részt. Elsősorban csapatsportágakat közvetít a rádióban és a televízióban egyaránt. Ez lesz az első olimpiája. Párizsban a kézilabda- és a vízilabdatorna történéseiről tudósít majd, valamint a magyar kajak-kenu válogatott szerepléséről is tőle értesülhetnek a rádió hallgatói.

Török Olivér: 2001 óta tagja a Telesport, majd az M4 Sport csapatának. Tudósított a 2008-as pekingi olimpiáról és a 2021-es tokiói játékokról is. 2012-ben Londonban, a magyar olimpiai csapat sajtóattaséja volt. A párizsi olimpián az íjászat és a szinkronúszás versenyeit közvetíti. Utána pedig készül a paralimpiára.

Ujvári Máté: Rio de Janeiro és Tokió után a harmadik nyári olimpiájára készül az M4 Sport kommentátoraként, amelyre hihetetlenül büszke. Ujvári Mátéval alapvetően a labdarúgás és a Forma–1 kapcsán találkozhatnak a sportcsatornán, az olimpián azonban a judóra és az öttusára fókuszál.

Varga Ákos: Athénnal kezdődött a munkakapcsolata a nyári játékokkal, legszívesebben a magyar aranyakat, sikereket hozó közvetítéseire (úszás és kajak-kenu), és a férfi kosár-, és röplabda döntők élményeire emlékszik vissza. Párizsban, illetve Lille-ben a két magyar csapatot is felvonultató, helyszínváltoztatásos kézilabdatornák és a remélhetőleg magyar érmek sorát hozó kajak-kenu versenyek várnak rá.

Varga Péter: A harmadik nyári olimpiájára készül az M4 Sport színeiben. Gyermekkora óta rajong az ötkarikás játékokért, gimnazistaként a dr. Mező Ferenc olimpiatörténeti versenyen országos harmadik lett. Párizsban az olimpiai ezüstérmes Nemcsik Zsolttal a vívást közvetíti, de kézi-, kosár- és röplabdameccseken, valamint a nyíltvízi úszók versenyein is hallhatjuk majd.

Várhegyi Benjámin: 2016 óta dolgozik az M1-nél illetve az M4 Sportnál. Tokió után ez lesz a második nyári olimpiája. Riporterként tudósított már a müncheni összevont Európa Bajnokságról, valamint mindhárom háromhetes országúti kerékpárversenyről. Párizsban is az elsőszámú sportágai a kerékpársport különböző szakágai lesznek.

Vásárhelyi Tamás: Már gyerekként lenyűgözte az olimpiák világa, egy nyaralás során 11 évesen ő volt a család idegenvezetője az ókori játékok helyszínén, a görögországi Olümpia városának romjai között. Álmát, az olimpiai részvételt 2000-ben az „Irány Sydney!” című televíziós vetélkedő győzteseként tudta először megvalósítani. Az ausztrál ötkarikás kaland meghozta a kedvét, önkéntesként további három olimpián járt, azóta pedig az M4 Sport kommentátoraként már az ötödik olimpiájára készülhet. Párizsból két alapsportág, az úszás és az atlétika bőséges programját közvetíti majd.

Végh János: Gyermekkorában a család ritkán nézett tévét, de minden olimpia idején előkerült a zongora alól egy öreg Videoton-készülék, amelyre aztán hetekig rátapadtak. Már ekkor azt érezte, hogy ez a világ legkülönlegesebb eseménye. Ennek a varázsát szeretné átadni az olvasóknak, követőknek Párizsból. A Nemzeti Sportnál 2020 óta dolgozik, ahol szerkesztői, újságírói, videoriporteri és podcast-műsorvezetői feladatokat lát el.

Külsős szakértők

Fülöp Dániel: Hatéves korában ismerkedett meg a judóval, amely több mint 20 év után is lázban tartja. Versenyzői karrierjével párhuzamosan – ,amely során korosztályos szinten egyéniben és csapatban magyar bajnoki címeket szerzett – bírói tevékenységét is megkezdte. Mára már Nemzetközi „B” bírói licensszel rendelkezik és célja, hogy mihamarabb a legfelső szintet jelentő „A” licenszet megszerezze, és a későbbi olimpiákra bíróként kvalifikálja magát Magyarországot képviselve.

Nemcsik Zsolt: Olimpiai ezüstérmes, világbajnok kardvívó, jelenleg a Testnevelési Egyetem adjunktusa, az egyetemi szintű vívóedző-képzések, valamint a Nemzetközi Vívó Szövetség kard edzőképzésnek vezetője, és végül, de nem utolsó sorban a törökbálinti vívó egyesület szakedzője.

Petrovics Mátyás: Korábbi női szövetségi kapitány, világbajnok edző, jelenleg a Ferencváros vízilabda szakosztályának női utánpótlás szakmai igazgatója. Számos olimpián járt már, érmeket szerző játékos nevelő és/vagy felkészítő edzője volt. Az M4 Sport indulása óta a csatorna állandó szakértője, szakkommentátora. Az élete minden fontos és meghatározó szegmensét a sportnak, a vízilabdának köszönheti.

Péteri László: A Magyar Birkózó Szövetség elnökségi, valamint Intéző Bizottsági tagja, a Müller Ferdinánd Edzői Program koordinátora. 1968 óta része életének a birkózás, korábban versenyzőként, később edzőként, majd nemzetközi bíróként tevékenykedett, 2018-ban a budapesti világbajnokságon fejezte be bírói pályafutását. Négyszer lett az Év Bírója Magyarországon, 2014-ben pedig a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) a Világ legjobb bírójának választotta Taskentben.

Rosta István: 38 alkalommal lépett pályára a magyar férfi kézilabda válogatottban, de olimpián nem játszott. A Kézilabda magazin állandó szakértője ezúttal ott lesz a párizsi olimpián szakkommentátorként. A Rosta-családot még egy fő képviseli a francia fővárosban: az unokaöcs, Miklós, a magyar válogatott kiváló beállója.