Gulyás Gergely: A Forma–1-es futam fontos Magyarországnak

A Forma–1-es futam az ország számára PR- és presztízsszempontból is fontos – mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap a 39. Forma–1-es Magyar Nagydíjon.

A tárcavezető a Hungaroring paddockjában vasárnap arról beszélt az újságíróknak, hogy a viadal jövőjéről szóló tárgyalások fontos része az elmúlt években lezajlott, megállapodtak a jogtulajdonossal arról, milyen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a Forma–1 hosszú távon is Magyarországon maradhasson.

„A mogyoródi pálya nem a legmodernebb, de ez csak eddig volt igaz, mivel

elindult egy olyan 105 milliárd forintos fejlesztés, ami idén és jövőre is lehetővé teszi a verseny megrendezését, de teljes egészében 2026-ra fog kinézni úgy a pálya, ahogy annak a megállapodás alapján ki kell néznie”

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter kiemelte, ez adja meg a lehetőségét annak, hogy a Forma–1 Magyarországon maradjon, mert az esemény az ország számára PR- és presztízsszempontból is fontos. Meglátása szerint annak a 300 ezer embernek, aki ezt a viadalt évről évre a helyszínen élvezi, mindez nagy élmény, nagyobbik részük ráadásul külföldi, ami az ország számára közvetlen bevételt jelent, mivel napokat, vagy akár egy hetet is itt töltenek.

Mint megjegyezte, a beruházás abból a szempontból különleges, hogy harminc nappal a futam előtt át kell adni a pályát úgy, ahogy éppen áll.

„Az első ütem rendben van, valamivel előrébb is tartunk, mint reméltük. A futam után ismét jön a munka, jövőre az újabb verseny, aztán a tervek szerint 2026. április 20-ra készül el a pálya” – jelentette ki Gulyás Gergely.

A miniszter a beruházás utáni esetleges jegyáremeléssel kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: bár nem ő az illetékes, de általánosságban elmondhatja, nem az a cél, hogy még tovább emelkedjenek a „már ma is elég magas” jegyárak, ugyanakkor olyan kapacitásnövelés lesz a drága kategóriájú, elsősorban külföldi üzletemberek által megvásárolt belépőkben, ami nagy bevételt jelent majd.

„Ahol most 900 főt tudunk fogadni, ott majd 4500-at fogunk tudni. Lesz egy olyan fejlesztés is, ami mindenki számára előnyös, mindenki méltóbb körülmények között tud majd eljutni a Forma–1-re és itt is jobb körülmények között élvezheti a versenyt. Azoknál pedig, akik nagyon gazdagok és nagyon sokat tudnak fizetni, cél, hogy minél többen jöhessenek és az minél nagyobb bevételt jelentsen” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta, bár gyerekkorától kezdve „oldalágon nézett Forma–1-et”, nem túl szoros a sportághoz való kötődése, és először van kint a Magyar Nagydíjon.

„Elfogadtam, hogy ez is egy sport, de nálam a labdarúgással nem veszi fel a versenyt. Látom ugyanakkor, hogy itt is ugyanolyan fanatikus rajongók vannak, mint amilyenek a fociszurkolók, s tudomásul kell venni, hogy valakinek ez az első számú sport. A szervezés ugyanakkor bármilyen más sporteseménnyel összehasonlítva egészen professzionális, ilyet még nem láttam” – zárta Gulyás Gergely.

A 70 körös Forma–1-es futam 15 órakor kezdődik a Hungaroringen.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Forma–1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)