Amputáltatta ujjpercét az olimpiáért az ausztrál gyeplabdázó

A 30 éves játékos ezüstérmes volt a tokiói játékokon, a közelmúltban pedig eltört a jobb kezének gyűrűsujja, s emiatt veszélybe került a párizsi részvétele. Az orvosok választás elé állították: vagy időt hagy a gyógyulásra, vagy megválik ujja egy részétől és ebben az esetben biztosan ott lehet a csapattal a francia fővárosban.

Australian defender Matt Dawson decided to get a part of his finger amputated so he could recover in time to play at the Olympics.

