Három héttel a rajt előtt gőzerővel készülnek a kajak-kenusok a párizsi olimpiára

Két helyszínen készül gőzerővel a párizsi olimpiára a 16 fős magyar kajak-kenu válogatott, amely legalább négy érem megszerzésének reményében száll majd vízre a francia fővárosban.

A két fő bázis Szeged és Szolnok, Hüttner Csaba szövetségi kapitány folyamatosan ingázik a helyszínek között.

„Most még mindenki a kemény munka részében van a felkészülésnek, mindenki fáradt, de lassan kezdik frissíteni az edzéseket. A folytatásban olyan gyakorlások jönnek, amelyek a gyorsaságot fejlesztik, illetve segítik a teljes formába hozást” – nyilatkozta az MTI-nek a szakember a keddi, szolnoki sajtónyilvános edzésen.

A magyar kajak-kenu csapat két turnusban, augusztus 3-án és 4-én utazik majd Párizsba, a sportági versenyek pedig pontosan három hét múlva, 6-án kezdődnek a Vaires-sur-Marne-i evezős és kajak-kenu pályán.

„A pálya egyelőre zsákbamacska, mert lehet balos szembeszél is, de az uralkodó szél a jobbos hátszél. Viszont az elemzések azt mutatják, hogy általában akkor a legszélcsendesebb, amikor a versenyek lesznek. Nagyon meleget jósolnak, erre most itthon is alaposan fel tudunk készülni. Én azt szeretném, ha a körülmények nem befolyásolnák a küzdelmet és reális versenyek lennének” – mondta Hüttner Csaba.

A kapitány csatlakozott Schmidt Gáborhoz, a szövetség elnökéhez, aki korábban azt mondta, a cél a négy érem, közte egy arannyal.

„Bár nem szoktam jósolni és babonából most sem szeretnék. Úgy gondolom, hogy mind a négy szakágunk erős, jó csapatunk van. Ha a sportolók kihozzák magukból a maximumot, akkor nagyon jó olimpiánk lehet” – fogalmazott.

Az edzést Schmidt Gábor mellett meglátogatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is, a politikus az egyik kísérőhajóban a férfi kajaknégyes edzését a vízről tekintette meg.

„Tavaly a duisburgi világbajnokság előtt is meglátogattam a kajak-kenu válogatottat. Most Tótka Sándor félrehívott és arra kért, ha lehet, ezúttal hosszabban maradjak, mert tavaly ezüstérmet szereztek, most pedig más eredményt szeretnének elérni. Ha a néhány biztató szó hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez, már megérte, hogy itt vagyok” – mondta az államtitkár, hozzátéve: már mindenkin látja, hogy egyre koncentráltabb, egyre inkább az olimpia kerül fókuszba.

„Ennek szellemében végzik a feladatukat, és szerintem mindenki bizakodó és optimista” – mondta.

Az eredményességgel kapcsolatban Schmidt Ádám sem kívánt találgatásokba bocsátkozni, csak annyit mondott: bízik benne, hogy egy nagyon jó kedélyű, mosolygós záróünnepségen vehetnek majd részt Párizsban.

„Nagyon eredményes magyar szereplést várunk és kívánunk természetesen. Az államtitkárságon megfogalmaztuk az eredményességi elvárásokat, de ez egyelőre maradjon a mi titkunk” – tette hozzá.

A kajakosként kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt az MTI-nek úgy nyilatkozott: a kajak-kenutól mindenki jó szereplést vár.

„Én is, bár látom a realitásokat. Főleg a női csapat az, amelyben megváltoztak az erőviszonyok. A klasszisaink idősebbek lettek, a fiatalok még talán nem képesek hasonló teljesítményre, ettől függetlenül lehetnek jó eredmények. Gondolok itt a férfi ezer egyesre, párosra, négyesre és Csipes Tamara is remek formában van. Én személy szerint sokat várok az új párostól, Kopasz Bálinttól és Varga Ádámtól is. Mindenki a kajakosoktól és kenusoktól várja az eredményt. Hogy ez milyen lesz? Reméljük, a lehető legjobb!” – fogalmazott a MOB elnöke. Mint mondta, megvan az esély a négy éremre, de akár többre is.

„Azt azonban látni kell, hogy elképesztően kiélezett a mezőny. Ezzel együtt bízzunk benne, hogy bejön az elnök úr jóslata” – zárta szavait.

Az utóbbi ötkarikás játékokon a kajak-kenusok rendre jól teljesítettek, jelentős részben hozzájárultak a magyar küldöttség sikereihez, legutóbb Tokióban három első, két második és egy harmadik helyet gyűjtöttek. A sportág képviselői eddig összesen 28 arany-, 31 ezüst- és 27 bronzérmet szereztek az ötkarikás játékokon.

A párizsi magyar csapat:

férfiak:

K-1 1000 m: Kopasz Bálint; Varga Ádám

K-2 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor; Kopasz Bálint, Varga Ádám

K-4 500 m: Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka

C-1 1000 m: Adolf Balázs; Fejes Dániel

C-2 500 m: Adolf, Hajdu Jonatán

nők:

K-1 500 m: Csipes Tamara; Gazsó Alida Dóra

K-2 500 m: Csipes, Gazsó; Pupp Noémi, Fojt Sára

K-4 500 m: Pupp, Fojt, Csipes, Gazsó

C-1 200 m: Kiss Ágnes; Takács Kincső

C-2 500 m: Kiss, Nagy Bianka

Kiemelt kép: Varga Ádám (b) és Kopasz Bálint kajakosok (Fotó: MTI/Kovács Tamás)