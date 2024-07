Senna tiszteletére brazil színekre festik a rázóköveket, telt ház lesz az F1-es Magyar Nagydíjon

A hétvégi esemény Hungaroringen megtartott hétfői sajtótájékoztatóján Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, lezárult az első szakasza annak a fejlesztésnek, melyet a tavalyi versenyhétvégén aláírt, 2032-ig szóló szerződéshosszabbításhoz kapcsolódva jelentettek be.

„A közműhálózat fejlesztése teljes mértékben megtörtént, illetve elkészült a főbejárat és az ottani épület, így egy méltó fogadóközpont áll ott, melynek belső munkálatai még november 30-ig tartanak” – jelentette be Gyulay Zsolt, és hozzátette, a célegyenesben elhelyezkedő, úgynevezett Super Gold tribün mögötti terület kibővült, elsősorban a Magyar Nagydíjat kísérő szórakoztató programok területi igénye miatt.

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája is aláírta a versenyruhát.

„A paddock területe 19 méterrel lett szélesebb, ez a munkálat is véget ért, ugyanakkor az idén csak azt a részt fogjuk használni, amelyet eddig is. A 4-es és a 12-es kanyarban a bukótér fel lett újítva, az 1986 óta álló főépület pedig a futam után lebontásra kerül, az új kilenc méterrel szélesebb lesz, mert nagyobb garázsok kerülnek majd kialakításra. A főépülettől gyakorlatilag a hétvégén el is köszönünk”