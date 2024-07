Gulácsi csapattársa szerint a két legjobb csapat került a döntőbe

Az a felfogás és játék, ami ezen az Eb-n jellemzi a spanyolokat egyértelmű fegyverük. Így ezt fogják használni Anglia ellen is – erről beszélt Dani Olmo, aki eddig 3 gólnál és 2 gólpassznál jár a tornán a döntő előtt.

Az RB Leipzig középpályása szerint a két legjobb csapat került be a döntőbe, ők pedig semmi mással nem foglalkoznak csak azzal, hogy azt a játékot nyújtsák a fináléban, amit eddig is. Ha ez sikerül, akkor 12 év után ismét Eb-t nyerhetnek. Olmo, aki az idei tornán holtversenyben az egyik legeredményesebb játékos, a találkozó előtt azt mondta: most érzi magát fizikálisan és mentálisan is a legjobb formában.

„12 év után nyerhetünk ismét Európa-bajnokságot, a motivációnk és a formánk is most a legjobb. Semmin sem fogunk változtatni, szerintem olyan egyedi játékot mutatunk ezen a tornán, amely egyértelmű fegyverünk. Nehéz águnk volt, de megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Ugyanilyen szellemben játsszuk le a döntőt is, magunkra koncentrálunk és semmi más nem jár a fejünkben, csak, hogy megnyerjük az Anglia elleni döntőt” – nyilatkozta a spanyol játékos, aki német klubjában két magyarral, Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal is együtt játszik.

Dani Olmo eddig 3 gólnál és 2 gólpassznál jár a tornán a döntő előtt (Fotó: EPA/ANNA SZILAGYI).

A Spanyolország–Anglia döntőt vasárnap 21 órától az M4 Sporton, az m4sport.hu-n, a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik.