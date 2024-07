Copa América: vizsgálat indult az elődöntő utáni verekedés miatt

A dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) vizsgálatot indított a labdarúgó Copa América szerdai elődöntője miatt, amelynek lefújását követően az uruguayi játékosok összeverekedtek a kolumbiai szurkolókkal.

A szerdai összecsapáson Kolumbia 1-0-ra múlta felül az uruguayi válogatottat, ezzel harcolta ki helyét a torna fináléjában, amelyben a címvédő és világbajnok Argentína lesz az ellenfele vasárnap.

A lefújás után azonban futballpályára nem illő jelenetek játszódtak le a stadionban.

Az uruguayi játékosok felmentek a lelátóra és ott néhányuk – például a Liverpool támadója, egyben Szoboszlai Dominik csapattársa, Darwin Nunez – összecsapott a kolumbiai drukkerekkel.

A closer look at what happened between Darwin Nunez and Colombia fans. 🇨🇴🇺🇾 pic.twitter.com/IPJWs2xSK5 — CentreGoals. (@centregoals) July 11, 2024

A biztonságiaknak kellett rendet tenniük, a CONMEBOL pedig elítélte a történteket. Az uruguayi csapatkapitány, José María Giménez szerint a játékosok a családjukat próbálták védeni, a verekedésbe pedig mindkét válogatott stábja belekeveredett.

Kapcsolódó tartalom Videón, ahogy Szoboszlai Dominik csapattársa a szurkolókkal verekszik a Copa Amerika elődöntője után

„A CONMEBOL vizsgálatot indított, hogy kiderítse, hogyan követték egymást az események, egyúttal a mérkőzés végén elkövetett erőszakos cselekményekben érintettek felelősségét is kivizsgálja” – áll a dél-amerikai szövetség csütörtöki közleményében, amely arra is kitért: elfogadhatatlan, hogy ilyen incidensek történhetnek. Azt is kiemelte, hogy az ehhez hasonló, sportversenyeket károsító viselkedést egyáltalán nem tolerálja.

A finálét vasárnap rendezik Miamiban. Kolumbia másodszor nyerheti meg a dél-amerikai kontinenstornát, az eddigi egyetlen sikerét 2001-ben aratta. A 15-szörös győztes Uruguay szombaton Kanadával csap össze a harmadik helyért.