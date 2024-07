Az M4 Sport a labdarúgó-Eb döntőjét minden elérhető felületen közvetíti

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója pénteken összegezte a németországi labdarúgó-Európa-bajnoksággal kapcsolatos tartalmakat és nézettségi adatokat, emellett azt is kiemelte, hogy a televízióban, az m4sport.hu-n, a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik a vasárnapi Spanyolország–Anglia Eb-döntőt az érdeklődők, amiről a Nemzeti Sport is kiemelt terjedelemben tudósít.

Az M4 Sport eddig mind az 50 találkozót közvetítette a labdarúgó-Eb-ről, a magyar válogatott pedig kiemelt szerepet kapott, mivel helyszíni stáb és stúdió foglalkozott a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette együttes szereplésével, emellett pedig több más sportág kontinensviadalát is nyomon követhették a nézők az elmúlt egy hónapban. Ilyen volt többek között az atlétikai, kajak-kenu és a vizes Eb is, illetve a Forma–1-es futamok is képernyőre kerültek. „A legnagyobb előre lépés az M4 Sport közvetítését tekintve éppen az volt, hogy minden egyes helyen ott voltunk, és meg tudtuk mutatni a legfontosabbakat. A Magyar Labdarúgó-szövetséggel kiváló az M4 Sport viszonya, és ennek köszönhetően gyakorlatilag mindenről azonnal be tudtunk számolni, valamint egy rakás exkluzív tartalmunk is volt, mint a magyar válogatott hivatalos közvetítőjének” – mondta az M1 műsorában Székely Dávid, majd azt is kiemelte, hogy a helyszíni tudósítóknak köszönhetően egyből a pálya széléről vagy a bemelegítés alatt akár a játéktérről is tudtak friss információkkal szolgálni a nézőknek. Kapcsolódó tartalom Csodacsere: Ollie Watkins az utolsó pillanatokban döntőbe lőtte Angliát Az angol labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban szerzett góllal 2–1-re legyőzte Hollandiát a németországi Európa-bajnokság második elődöntőjében, Dortmundban. Felidézte Varga Barnabás esetét is, amikor az M4 Sport helyszíni riportere tudott először információt közölni a magyar csatár állapotáról. „Azt az egyet sajnálom, hogy nem tudtunk még egyet előre lépni, mivel egy Portugália elleni találkozó – már tudván azt, hogy mi mindennel készültünk, és miket kezdtünk el szervezni – még nagyobbat dobott volna, de majd talán négy év múlva” – mondta. Kapcsolódó tartalom Videó! Varga Barnabás elárulta, mi volt az első emléke sérülése után Már majdnem két hete, hogy hazatért Stuttgartból a műtétje után Varga Barnabás. Székely Dávid a közvetítések nézettsége szempontjából kiemelte, hogy az M4 Sport a szezonbeli legjobb eredményét hozta az Eb-meccseknek köszönhetően. A két elődöntő átlagosan megközelítette az egymilliós nézettséget, ezekbe a számításokba pedig nem lehet belekalkulálni azokat a szurkolói központokat, ahol tömegesen nézték a közvetítéseket. Hozzátette, hogy a csatorna internetes oldala is kifejezetten jó napokat zárt, és mindkét elődöntő közvetítésébe a legalább egy percig bekapcsolódók száma meghaladta az 1,6 milliót. Kapcsolódó tartalom Eb-elődöntők: az M4 Sport lett a legnézettebb csatorna A magyar televíziós piac idei legnézettebb műsorait az M4 Sport adja. A labdarúgó-Európa-bajnokság magyar vonatkozású mérkőzései mellett a keddi és szerdai elődöntőkkel folytatódott ez a nézettségi tendencia: 1,6 milliónál is többen kapcsolódtak be mind a spanyol–francia, mind a holland–angol összecsapásba. Az Eb-döntővel kapcsolatban is exkluzív tartalmakkal és műsorokkal készül a csatorna, a helyszínen és az M4 Sport stúdiójába is érkeznek szakértők, mindkét csapat sajtótájékoztatójáról mutatnak részleteket, vasárnap pedig egy másfél órás felvezető műsort követően élőben közvetítik a Spanyolország–Anglia mérkőzést, valamint az azt megelőző záróünnepséget is. „Fontos információ, hogy a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sportrádióban is lehet majd követni, tehát, ha valaki a Balatonról jön éppen haza, és nem az m4sport.hu-t nyitja meg a telefonján, akkor is megtalálja a legmegfelelőbb oldalt, hogy nyomon kövesse a történéseket” – hangsúlyozta Székely Dávid, aki a spanyolok győzelmére tippelt volna a torna előtt, jelenleg viszont inkább az angolok felé húz, ugyanakkor abban bízik, hogy nem egy gól nélküli mérkőzést hoz majd a berlini finálé.