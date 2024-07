Watkins nemcsak döntőbe lőtte Angliát, de megdöntött egy rekordot is

Az angol Ollie Watkins a labdarúgó Európa-bajnokságok elődöntőinek még az alapjátékidőben esett legkésőbbi gólját szerezte, amikor 90 perc és 1 másodperc elteltével vette be a hollandok kapuját szerda este Dortmundban.

Az utolsó pillanatos találattal nyert Anglia 2-1-re, s a hosszabbítást elkerülve jutott be a vasárnapi döntőbe a németországi Eb-n – írta az IFFHS a meccs érdekességeit taglaló csütörtöki összefoglalójában.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte: ugyancsak először esett meg az Eb-k históriájában, hogy egyszerre négy 21 éves vagy ennél fiatalabb játékos is helyet kapott a kezdőcsapatokban a holland Xavi Simons (21) és Bart Verbruggen (21), illetve az angol Jude Bellingham (21) és Kobbie Mainoo (19) személyében. A vezető találatot jegyző Simons 21 évesen és 80 naposan a valaha volt legifjabb hollandként szerzett gólt az Eb-k egyenes kieséses szakaszában.

Anglia korábbi 23 világ- és Európa-bajnoki szerepléséből a Gareth Southgate előtti időszakban csupán egyszer, az 1966-os vb-n jutott döntőbe, míg a jelenlegi szövetségi kapitányával 2021-et követően sorozatban most másodszor lett Eb-finalista – írta az IFFHS. Ilyen duplázást „zsinórban” eddig három ország produkált a kontinensviadalok történetében: a Szovjetunió (1960 és 1964), Németország (1992 és 1996) és Spanyolország (2008 és 2012). A németeknek volt egy triplázásuk is: 1972-ben, 1976-ban és 1980-ban lettek egymás után három alkalommal is Eb-döntősök. Southgate irányításával a szigetországiak megőrizték veretlenségüket az Eb-ken, a mérlegük: 13 mérkőzésből 8 győzelem és 5 döntetlen. E mutatóban ez a leghosszabb kapitányi sorozat a kontinensbajnokságok történetében.

Az angolok egyenlítő találatát szerző Harry Kane háromgólossá lépett elő a tornán, hatodikként csatlakozva az eddigi triplázókhoz. Közülük a döntőben már csak Kane, illetve a másik finalista Spanyolország játékosa, Dani Olmo gyarapíthatja góljai számát. Kane szerda este beérte Alan Shearert mint az Eb-k legeredményesebb angol játékosa: most már ő is hét találatnál tart.

Kiemelt kép: Az angol Ollie Watkins, miután berúgta csapata második, győztes gólját a németországi labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjének Hollandia-Anglia mérkőzésén a dortmundi Westfalen Stadionban 2024. július 10-én. (Fotó: MTI/AP/Andreea Alexandru)