Videón, ahogy Szoboszlai Dominik csapattársa a szurkolókkal verekszik a Copa Amerika elődöntője után

Az egyesült államokbeli Charlotte-ban rendezett második elődöntőben a kolumbiaiak annak ellenére diadalmaskodtak, hogy az egész második félidőt emberhátrányban játszották le. Röviddel a szünet előtt szereztek vezetést Jefferson Lerma fejesgólja révén – a gólpasszt szögletből James Rodríguez adta, akinek ez már a hatodik előkészítése volt a tornán, ezzel megjavította Lionel Messi rekordját -, pár perccel később azonban megfogyatkoztak, mert Daniel Munoz durvaságért megkapta a második sárga lapját.

A második játékrész eleje sok szabálytalanságot és játékmegszakítást hozott, majd az uruguayiak beszorították ellenfelüket, több helyzetük is volt – a 66. percben beállt Luis Suárez egy alkalommal a kapufát találta el –, de végül nem sikerült egyenlíteniük.

A lefújás után futballpályára nem illő jelenetek játszódtak le a stadionban.

A closer look at what happened between Darwin Nunez and Colombia fans. 🇨🇴🇺🇾 pic.twitter.com/IPJWs2xSK5

