A közmédia sportcsatornáin élőben: a magyar klubcsapatok hazai mérkőzései az európai kupasorozatokban

Ugyan még tart az Európa-bajnokság, a jövő héten a Forma–1-es Magyar Nagydíj, nem sokkal később pedig a párizsi olimpia is megkezdődik, a magyar klubfutball 2024-25-ös szezonja is útjára indul július 11-én, csütörtökön. A Ferencváros a Bajnokok Ligája, a Paks az Európa-liga, míg a Puskás Akadémia és a Fehérvár a Konferencia-liga selejtezőjében kezdi meg szereplését. Örömteli hír, hogy a közmédia idén is valamennyi nemzetközileg érdekelt OTP Bank Ligás csapattal megállapodott, így ameddig ők rendelkeznek vele, az összes hazai selejtezőjüket közvetíti. Közülük elsőként a Magyar Kupa győztese, Bognár György alakulata lép pályára. A paksiak a vajdahunyadi Corvinul Hunedoara együttesét fogadják, a július 11-én 19 órakor kezdődő mérkőzést élőben közvetíti a helyszínről az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió.

Az OTP Bank Liga-győztes Ferencvárosi TC a nemzetközi kupaporondon elért eredményei alapján a második selejtezőkörben kapcsolódik be a Bajnokok Ligája küzdelmeibe. A Fradi hazai pályán kezdheti meg a küzdelmet július 23-án a walesi New Sainst FC – montenegrói FK Decic párharc győztese ellen. Jó eséllyel előbbivel kell majd megvívnia, hiszen az első mérkőzést hazai pályán 3-0-ra nyerte meg. Amennyiben az FTC túljut első riválisán, már biztosan indulhat valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A hazai bajnokságban másodikként végző, Magyar Kupa-győztes paksi együttes a román kupagyőztes, másodosztályú vajdahunyadi Corvinul Hunedoara csapatával mérkőzik a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában július 11-én. A magyar bajnoki ezüstérmes Paks hazai pályán fogadja ellenfelét, a mérkőzés csütörtökön 19 órakor kezdődik, a párharc második mérkőzését július 18-án rendezik. A harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Puskás Akadémia és a Fehérvár is. A Puskás Akadémia a Dnyipro-1 labdarúgócsapatával találkozik július 25-én, illetve augusztus 1-jén, míg a Fehérvár az azeri Sumqayit ellen lép pályára. A közmédia itt is előrehaladott tárgyalásokat folytat, hogy az idegenbeli összecsapásokat is megmutathassa a magyar szurkolóknak. Ami tehát már most biztos, hogy a magyar csapatok hazai európai kupasorozatos selejtező mérkőzéseit* élőben követhetik az M4 Sporton. A Ferencváros július 23-án 20 órától játssza első selejtezőjét a Bajnokok Ligájában, ezt, és egy héttel később a párharc második felvonását is élőben közvetíti az M4 Sport. Külön érdekesség, hogy az úgynevezett 50 km-es szabály miatt a tervek szerint a Fehérvár július 31-én, a Puskás Akadémia augusztus 1-jén fogadja ellenfelét a visszavágón. A Nemzeti Sportrádióban csütörtökön élő helyszíni közvetítésben hallhatják 19 órától a Paks mérkőzését. Hasonlóként csatlakozhatnak be július 23-án a Ferencváros BL-selejtezőjébe: a Groupama Arénából 20 órától szól élőben a közvetítés. A Puskás Akadémia és a Fehérvár szerepléséről is beszámol július 25-én a Nemzeti Sportrádió, a magyar-francia női kézilabda olimpiai csoportmeccs mellett. *A Bajnokok Ligája rájátszásának hazai jogaival már nem a klubok rendelkeznek, így az nem képezi részét a megállapodásnak.