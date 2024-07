A Wizz Air szállítja a magyar paralimpiai csapatot

Ötven nappal a rajt előtt kedden ünnepélyes keretek között bejelentették, hogy a Wizz Air szállítja majd a párizsi paralimpián résztvevő magyar delegáció tagjait.

A sajtóeseményen ott volt Szvitacs Alexa paralimpiai bronzérmes asztaliteniszező és Wermeser Zsombor paralimpikon kerékpáros is, akik felelevenítették korábbi, utazással kapcsolatos élményeiket, kalandjaikat és beszámoltak a felkészülésükről is.

„Nagyon izgatottan várom már a rajtot, de addig is edzés, edzés és edzés szerepel a programban, továbbá lesz még hazai és külföldi edzőtáborom is” – mondta a világbajnok Szvitacs Aleca, aki hozzátette: „Nem titok, hogy amikor a vb-ről jöttem haza, akkor is Wizz Airrel repültünk, remélem, hogy most is sikerül majd aranyéremmel hazajönni.”

Wermeser Zsombor elárulta, hogy június vége óta már nem versenyez, most specifikus edzéseket végez, és próbálja elkerülni a sérülést.

„Alakul a forma, most jön majd a formaidőzítés, jelenleg pedig a hőségben jól tudunk készülni az esetleges forróságra is. Jó, hogy van már paralimpiai tapasztalatom, szerintem ez sokat fog számítani Párizsban” – fogalmazott a sportoló, aki már Tokióban is szerepelt.

A Wizz Air Hungary részéről Radó András, a kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezetője kijelentette: igyekeznek kényelmessé tenni a paralimpikonok utazását.

„A Wizz Air nemcsak az olimpiai bizottságnak, hanem a paralimpiai bizottságnak is hivatalos szállítója, erre nagyon büszkék vagyunk” – mondta, hozzátéve, hogy a paralimpikonok és edzőik 13-14 járattal jutnak majd ki Párizsba. Kiemelte, hogy az idén húszéves, eddig 50 millió utast szállító cégnek mindig is fontos volt a sport, a paralimpiai csapatot pedig a modern, különleges festésű, Team Hungary feliratú géppel fogják szállítani, ezzel utaznak az olimpikonok is.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke személyes kötődéssel kezdte, amikor felidézte, hogy közlekedésmérnökként végzett, a doktori időszak alatt pedig légiközlekedéssel foglalkozott, így ez a terület különösen kedves a számára. Mint mondta, az együttműködés kialakításkor négy fő szempontot vettek figyelembe, az első három a kényelem, a speciális igények és az ár kérdése volt.

„Párizs nincs messze, ezzel együtt fontos számunkra, hogy a sportolók a lehető legjobb kiszolgálást kapják. Nem egyszerű fogyatékos sportolókat és az eszközeiket eljuttatni a célállomásra, de tervezéssel mindent meg tudunk oldani. A felkészülés, utaztatás több száz millió forintba kerül, a cég pedig számunkra kedvező árkonstrukciót kínált. A negyedik szempont pedig: a magyar parasport lényegesen több üzenetet hordoz magában annál, mint hogy a paralimpián jól kell szerepelni; az, hogy egy ilyen, piacvezető üzleti szereplő bennünket partnernek tekint, minket emel, s ezért köszönet a Wizz Airnek” – fogalmazott.

A magyar sportolók eddig 12 sportágban 36 kvótát szereztek a párizsi paralimpiára: hetet úszásban, hatot-hatot kajak-kenuban és kerekesszékes vívásban, négyet-négyet asztaliteniszben és atlétikában, kettőt-kettőt bocsában és sportlövészetben, egyet-egyet erőemelésben, íjászatban, kerékpárban, lovaglásban és triatlonban.

A paralimpiai mozgalom legfontosabb sporteseményét – amelyen közel 180 nemzet 4400 versenyzője küzd majd 22 sportágban – augusztus 28. és szeptember 8. között rendezik meg a francia fővárosban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)