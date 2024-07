Russellé a pole pozíció, három brit rajtolhat az élről a Brit Nagydíjon

A 26 éves Russellnek ez az idei második és pályafutása harmadik pole pozíciója, mellőle pedig márkatársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton startolhat majd.

A statisztikák szerint hasonlóra – hogy három brit, illetve angolul beszélő F1-es versenyző kezdje az élről a Brit Nagydíjat – legutóbb 1968-ban volt példa. Akkor a Lotus pilótapárosa, Graham Hill és Jackie Oliver, valamint az új-zélandi születésű, de Londonban élő Chris Amon vághatott neki a mezőny elejéről a futamnak Brands Hatchben.

A negyedik helyről a vb-címvédő, az összetettben most is élen álló Max Verstappen (Red Bull-Honda) vághat neki a futamnak.

🥇 Russell

🥈 Hamilton

🥉 Norris

It’s the first time there’s been a British 1-2-3 on the starting grid at Silverstone 😮#F1 #BritishGP pic.twitter.com/5h2qhcXW2h

— Formula 1 (@F1) July 6, 2024