F1: A McLaren lehengerlően kezdett Silverstone-ban

A 24 éves Norris 0.331 másodperccel volt gyorsabb a csapattársa, Piastri legjobb köridejénél, és 0,434 másodpercet adott a Red Bull-Hondát kormányzó Sergio Péreznek, aki a harmadik helyen végzett.

A vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull) ezúttal csak hetedikként zárt Nico Hülkenberg (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) és Lewis Hamilton (Mercedes) mögött.

Max and Charles with scary snaps through Becketts 😱

Catch up with all the action from second practice at Silverstone 🇬🇧#F1 #BritishGP

— Formula 1 (@F1) July 5, 2024