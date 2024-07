A Nemzeti Sportrádió a paralimpiai csapat hivatalos médiapartnere

A Magyar Paralimpiai Csapat ma Budapesten tartott közgyűlésén Szöllősi György, az MTVA Sportkoordinációs Szerkesztőbizottságának elnöke bejelentette, hogy médiapartneri együttműködést köt a Nemzeti Sportrádió a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, így a XVII. Paralimpiai Játékokba is bekapcsolódhatnak a rádióhallgatók. A közmédia sportcsatornáinak kiemelt közszolgálati feladata beszámolni a hazai és külhoni sportélet minden érdemi eseményéről, a magyar sportolók valamennyi sikeréről a kiemelt sportágakban éppen úgy, mint az utánpótlás, a szabadidő vagy a parasport területén. Ezért a társadalmi szempontból fontos, népszerű sportágakra is odafigyelve szolgálja a közszolgálati médiumok teljes sportportfóliója a sportszerető közönség igényeit.

A Nemzeti Sportrádió különös hangsúlyt fektet az olyan értékteremtés szempontjából fontos példaértékű sportteljesítmények bemutatására, mint a paralimpia.

„A Nemzeti Sport, ahogy Atlanta óta minden nyári paralimpiáról, most is a helyszínről tudósít. Természetesen az M4 Sporton is folyamatosan követhetik majd a magyar sportolók szereplését, amellyel most először, nagy terjedelemben foglalkozik a Nemzeti Sportrádió is helyszíni tudósítói révén” – mondta Szöllősi György, az MTVA Sportkoordinációs Szerkesztőbizottságának elnöke a megállapodás megkötésének jelentőségéről.

„A magyar sportújságírók közössége mindent megtesz azért, hogy még nagyobb figyelem irányuljon a magyar paralimpikonokra a párizsi játékokon. E törekvés zászlóshajója a közmédia lesz. Az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió már a tokiói olimpián magasra tett lécet is megemelve, korábban nem tapasztalt mennyiségű és minőségű tartalmat kínál majd a Magyar Paralimpiai Csapatról. A Nemzeti Sport és más médiumok is helyszíni tudósítóval és fotóssal lesznek jelen, hogy mindig a legfrissebb tájékoztatást kaphassák a sportkedvelők” – részletezte Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

Hazánknak közel 500 regisztrált parasportolója van, akik több mint 30 sportágban képviselik az országot. A kvalifikációk még tartanak, eddig a Magyar Paralimpiai Csapat versenyzői tíz sportágban összesen 30 kvótát gyűjtöttek. Várhatóan 40–45 magyar sportoló jut ki a XVII. Paralimpiai Játékokra, amelyet 2024. augusztus 28. és szeptember 8. között rendeznek meg a francia fővárosban.

Kiemelt kép: A paralimpia emblémáját felhelyezik a párizsi Diadalívre 2024. június 28-án. A 2024-es paralimpiát augusztus 28. és szeptember 8. között rendezik. (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)