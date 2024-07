Vizsgálat indult a törökök Eb-hősének ünneplése miatt

A 26 éves futballista az ultranacionalista Szürke Farkas csoport kézmozdulatát használta az összecsapáson, ez a köszönés Ausztriában és Franciaországban is tiltott.

Demiral eddig a törökök mind a négy mérkőzésén pályára lépett, nagy érvágás lenne az olasz Vincenzo Montella számára, ha nélkülöznie kellene őt a Hollandia elleni negyeddöntőben.

UEFA has launched an investigation into Turkey defender’s Merih Demiral’s „alleged inappropriate behaviour” after he celebrated a goal at Euro 2024 by displaying a hand sign associated with an ultra-nationalist group. pic.twitter.com/KiH0L2cOiH

— ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2024