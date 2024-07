Marco Rossi: Soha nem futottam el a kihívások elől

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hosszabb Facebook-bejegyzésben osztotta meg gondolatait szerdán a szurkolókkal azután, hogy a hazai szövetség bejelentette, az olasz szakember marad a posztján.

„Talán itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat” – kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. „Azok, akik azt mondják – vagy írják –, hogy kudarcot vallottunk ezen az Európa-bajnokságon, nyilvánvalóan nem objektívek, és sajnos azt kell mondanom, rosszhiszeműek” – írta, majd hozzátette, az, hogy az elmúlt években csodával határos eredményeket értek el a nemzeti csapattal, nem szabad, hogy eltorzítsa a valóságot.

„Sajnos még Magyarországon is van egy kis százaléka az embereknek, igaz nagyon kicsi, akik előbukkannak, amikor azt hiszik, hogy léket kapott a hajó! Igaz, nem tettünk semmi rendkívülit, de nem hiszem, hogy bárkinek szégyenkeznie kellene emiatt a válogatott miatt” – fogalmazott Rossi.

A szövetségi kapitány kiemelte: soha nem mondta azt a sajtónak, hogy távozik a posztjáról, csupán azt, hogy pihennie kell és tisztázni szeretné a gondolatait.

„Nagyra értékeltem volna, ha valaki, ahogy én is tettem a múltban (néha a szerencséről is beszélve), elmondta volna, hogy Kevin 100. percben szerzett gólját kivéve, minden kétesélyes helyzet kedvezőtlenül alakult számunkra ezen az Európa-bajnokságon (az első barátságos mérkőzést is beleértve). De ez a helyzet” – írta az 59 éves szakember, aki megköszönte játékosainak az erőfeszítésüket, amely – mint fogalmazott – ezúttal sajnos nem volt elég, s amelyet „a jövőben növelni és fejleszteni kell”.

„Köszönöm a technikai és szakmai stáb tagjainak, akik csodálatos munkát végeztek! Köszönöm az MLSZ támogatását! Különösen köszönöm minden szurkolónak, aki szurkolt nekünk akár Németországban, vagy bárhol a világon! Szívem szerint mindegyiküket megölelném egyesével” – olvasható a bejegyzésben.

Rossi azzal zárta gondolatait, hogy kijelentette: soha nem futott el még a legnehezebb kihívások elől sem.

„Most sem fogom feladni, mert ami nem öl meg, az erősebbé tesz! És nekünk, mindannyiunknak együtt, erősebbnek kell lennünk mindennél és mindenkinél”

– írta.

Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly – 1985 után először – egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett az Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén. A németországi Eb-n a magyar válogatott Svájctól 3-1-re, a házigazdáktól pedig 2-0-ra kikapott, és bár Skóciát (Csoboth Kevin 100. percben rúgott góljával) 1-0-ra legyőzték, nem jutottak a nyolcaddöntőbe.

Kiemelt kép: Marco Rossi szövetségi kapitány az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatóján, a telki edzőközpontban, 2024. május 14-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)