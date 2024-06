Sallói Dániel megkapta az amerikai állampolgárságot

Sallói Dániel, az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Sporting Kansas City négyszeres magyar válogatott balszélsője szombaton megkapta az amerikai állampolgárságot.

„Amerika és Kansas City az új otthonom lett. Az elmúlt tíz évemet ebben az országban töltöttem, nagyon jól érzem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy megkaptam az állampolgárságot” – idézi a 27 éves Sallói szavait a The Kansas City Star. Az immár magyar-amerikai kettős állampolgárságú sportoló 2014-ben, középiskolás korában érkezett az Egyesült Államokba, két évvel később igazolt az SKC-hoz, amelynek felnőtt csapatában 2017-ben mutatkozott be.

Azóta 232 mérkőzésen 59 gólt szerzett.

A zöldkártyáját 2019-ben kapta meg, öt év után folyamodhatott az állampolgárságért, majd áteshetett a honosítási eljáráson. A szombati ünnepségen elmondta, hogy csapattársai is segítettek neki az állampolgársági vizsgára való felkészülésben. Hozzátette, a családtagjai számára is nagy segítség, hogy már van amerikai állampolgársága is, hiszen így a zöldkártyáknak köszönhetően többször látogathatják meg.

„Szeretik azt, akivé itt, Amerikában váltam. Életem hátralévő részét valószínűleg itt szeretném leélni”

– szögezte le.

Az SKC szombaton hazai pályán 2-0-ra győzött az Austin FC ellen, de Sallói – aki Újpesten nevelkedett, majd megfordult Gyirmóton is – bokasérülés miatt nem lépett pályára. Ez volt sorozatban a negyedik meccs, amit ki kellett hagynia. Az Európa-bajnokságról visszatért Gazdag Dániel a 62. percben állt be a Philadelphia Union együttesébe, amely 4-2-ra kikapott a CF Montreal otthonában. A Philadelphia a keleti főcsoport tabellájának 12. helyén áll, az SKC pedig 13. a nyugati főcsoportban.

Kiemelt képen Sallói Dániel, a magyar, valamint Ardian Ismajli és Elseid Hysaj (j), az albán válogatott játékosai. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)