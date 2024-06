A dzsúdós Vég Zsombor is ott lesz az olimpián

A Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) döntése révén Vég Zsombor is indulhat, így nyolc kvótát szereztek a magyar cselgáncsozók a párizsi olimpiára.

A judoinfo.hu szaklap szerint az IJF közölte, visszaosztott kvótával a Ceglédi VSE sportolója ott lehet a 100 kilogrammosok küzdelmeiben az ötkarikás játékokon. A 22 éves Végen kívül Tóth Krisztián (90 kg), Pupp Réka (52 kg), Özbas Szofi (63 kg), Gercsák Szabina (70 kg), Ungvári Attila (81 kg) és Pongrácz Bence (66 kg) alkotja a válogatottat, a nyolcadik indulási jogot a csapat jelenti.

A kvalifikációban öt versenyző vívta ki az indulás jogát: Tóth, Pupp, Özbas és Gercsák direkt kvótával, Ungvári pedig kontinentális kvótával lett résztvevő. Pongrácz kedden, szabadkártyával csatlakozott a küldöttséghez.

„Szenzációs hír, nagyon komoly eredménynek tartom, hogy ilyen kemény kvalifikációs feltételek mellett hét versenyzőnk is indulhat az olimpián, ráadásul a csapatversenyben is részt vehet a magyar válogatott” – fogalmazott Tóth László, az európai és a magyar szövetség elnöke. „Ez nagyon komoly lökést adhat Pongrácz Bencének, aki a napokban tudta meg a hírt, és most Vég Zsombornak, de alighanem a teljes magyar dzsúdósportnak” – tette hozzá.

A párizsi olimpia cselgáncstornájának programja:

Július 27., szombat:

Férfi 60 kg és női 48 kg

Július 28., vasárnap:

Férfi 66 kg (Pongrácz Bence, VSD) és női 52 kg (Pupp Réka, Atomerőmű SE)

Július 29., hétfő:

Férfi 73 kg és női 57 kg

Július 30., kedd:

Férfi 81 kg (Ungvári Attila, Budaörsi SC) és női 63 kg (Özbas Szofi, BHSE)

Július 31., szerda:

Férfi 90 kg (Tóth Krisztián, MTK Budapest) és női 70 kg (Gercsák Szabina, Atomerőmű SE)

Augusztus 1., csütörtök:

Férfi 100 kg (Vég Zsombor, Ceglédi VSE) és női 78 kg

Augusztus 2., péntek:

Férfi +100 kg és női +78 kg

Augusztus 3., szombat:

Vegyes csapatverseny (Pongrácz Bence, Ungvári Attila, Tóth Krisztián, Pupp Réka, Özbas Szofi, Gercsák Szabina, Vég Zsombor)

A magyar dzsúdócsapat létszáma az olimpiákon: