Németh Nándor egyéni csúccsal ezüstérmes 100 gyorson az úszó Eb-n

Németh Nándor egyéni csúccsal ezüstérmet nyert szerdán 100 méter gyorson a belgrádi úszó Európa-bajnokságon.

Az előzetes eredmények alapján óriási döntőre lehetett számítani, mivel a legjobb idővel a korábbi világcsúcstartó román David Popovici várta a futamot, a hazaiak kedvencét Andrej Barnát és a világbajnoki bronzérmes Németh Nándor csak egy századmásodperc választotta el, a negyedik Milák pedig olimpiai szintet érő teljesítménnyel került be.

Féltávnál Németh fordult elsőként, Popovici azonban a második hosszon ellépett és a világcsúcstól mindössze nyolc századra elmaradva diadalmaskodott. Németh egyéni csúccsal, Milák országos rekordjától mindössze két századdal elmaradva, 47.49 másodperccel lett második, a 200 méter pillangó olimpiai bajnoka 48.41-gyel hatodikként zárt.

Németh Nándor a férfi 100 méteres gyorsúszás versenyszámának előfutama után a belgrádi vizes Európa-bajnokságon 2024. június 18-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)

„Továbbra is értetlenül állok az egész előtt, azért is vállaltam erre az Eb-re csak ezt a számot és két váltót, hogy ne vigyem túlzásba és hétfőtől bele tudjak állni azokba az edzésekbe, amik az időszaknak megfelelnek. Nagyon boldog vagyok, nyilván a cél, hogy ebből még lefaragjunk, elvileg a formába hozásnál néhány tizedet ilyenkor még lehet szerezni” – nyilatkozta Németh, aki az elmúlt két hónapban többször is betegséggel küszködött, és saját elmondása szerint közel sem százszázalékos állapotban érkezett a kontinensviadalra.

Eredmények:

férfi 100 m gyors, Európa-bajnok:

David Popovici (Románia) 46.88 másodperc

2. NÉMETH NÁNDOR 47.49

3. Andrej Barna (Szerbia) 47.66

…6. MILÁK KRISTÓF 48.41

