Megvan a Veszprém kézilabdacsapatának új vezetőedzője

A spanyol Xavier Pascual Fuertes lett a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Veszprém kézilabdacsapatának vezetőedzője – jelentette be a klub hivatalos felületein szerdán.

A klub és a 4iG Csoport sajtótájékoztatóján Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes spanyol szakvezető szerződése négy évre szól.

Hozzátette, a következő szezonban a bajnoki cím és a Magyar Kupa-elsőség megvédése lesz a cél, a Bajnokok Ligájában pedig a négyes döntőbe jutás a minimális elvárás.

Ionut Popa, a válogatott beálló Rosta Miklóst is foglalkoztató Dinamo Bucuresti elnöke már június 3-án elmondta, hogy Pascual távozik a román fővárosból és átveszi a Veszprém irányítását, de ezt a magyar klub csak szerdán jelentette be.

Az 56 éves Pascual 2009 és 2021 között a Barcelona szakvezetőjeként

a Bajnokok Ligáját háromszor, a klubvilágbajnokságot ötször, a spanyol bajnokságot 11-szer nyerte meg.

„Nagy megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy csatlakozhatok a Veszprém Handball Club családhoz. Minden kézilabdaszerető tudja, hogy a világ egyik legnagyobb csapata a Veszprém”

– idézi a klub honlapja Pascualt.

Hozzátette, tisztában van azzal, mit jelent ennek a klubnak az edzőjének lenni: komoly felelősséggel és elvárásokkal jár. Ellenfélként már tökéletesen ismeri, milyen érzés a Veszprém Arénában játszani, de reményei szerint mostantól minden meccsen a szurkolókkal együtt élvezheti majd „ezt a mágikus erőt”.

„A csapattal rengeteget fogunk dolgozni azért, hogy elérjük a kitűzött céljainkat, és így a szurkolóink is büszkék lehessenek ránk” – szögezte le Xavier Pascual.

A vezetőségben is jelentős változások történtek: Sevinger Zsolt cégvezető május elején, Csík Zoltán vezérigazgató június 5-én távozott posztjáról, utóbbinak Bartha Csaba lett az utódja.

A szerdai sajtóeseményen Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy cégük lesz a bakonyi klub névadó főszponzora, és a csapat nevében a következő idény második felétől a ONE márkanév szerepel majd, sőt a ONE a Veszprém Aréna elnevezésében és arculatában is megjelenik majd.

A Magyar Telekom – illetve annak jogelődje, a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. – 1997 óta támogatta a klubot, 2016 óta névadóként, de az

együttműködést a felek jövő vasárnap közös megegyezéssel lezárják.

Nagy László sportigazgató elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a szakmai stáb összetételét és bejelentenek új igazolásokat is.

A Veszprém vezetőedzője az elmúlt három idényben Momir Ilic, segítője Gulyás Péter volt. Mérlegük két bajnoki cím és három kupagyőzelem, a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe egyszer tudtak bejutni. Utóbbi idén nem sikerült, ezért a klub nem hosszabbított szerződést velük.

Kiemelt kép: Xavier Pascual a Barcelona-Telekom Veszprém EHF Bajnokok Ligája bronzmeccsén a kölni Lanxess Arénában 2017-ben. (Fotó: Alex Grimm/Getty Images)