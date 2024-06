„Az első tempótól kezdve próbáltam végig magamra figyelni, ami be is vált” – Pádár Nikolett bronzérmes 100 méter gyorson az Eb-n

Pádár Nikolett bronzérmet nyert, Ábrahám Minna pedig nyolcadik lett 100 méter gyorson a belgrádi úszó Európa-bajnokságon.

A hétfői elődöntőből mindkét 18 éves magyar egyéni csúccsal jutott tovább, Pádár a második (54.17), Ábrahám a hetedik (54.90) idővel várta a finálét. A döntőben ugyan nem tudtak idejükön tovább javítani, de Pádár óriási csatában megszerezte első felnőtt egyéni érmét nagymedencében, míg Ábrahám nyolcadikként végzett első fináléjában.

„Az első tempótól kezdve próbáltam végig magamra figyelni, ami be is vált. Nagyon örülök az időnek is, nem gondoltam volna, hogy százon lesz meg az első érmem, ez pedig nagyon jó előjel a kétszáz előtt. Jó formában érzem magam, most valahogy minden összeáll” – nyilatkozott az MTI-nek Pádár.

„Nagyon jól éreztem magam az első döntőmben, de azt még azért meg kell tanulnom, hogy kell háromszor egymás után kiúsznom magam. Örülök, hogy sikerült bekerülnöm a döntőbe, összesítésben a tizenharmadik idő volt az enyém az Eb előtt, így nagyon elégedett vagyok” – mondta Ábrahám.

Eredmények:

női 100 m gyors, Európa-bajnok:

Barbora Seemanova (Csehország) 53.50 másodperc

2. Barbora Janickova (Csehország) 54.17

3. PÁDÁR NIKOLETT 54.22

…8. ÁBRAHÁM MINNA 55.11

Kiemelt kép: Pádár Nikolett (Fotó: MTI/Kovács Tamás)