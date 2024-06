Bellingham történelmet írt

A labdarúgó Európa-bajnokságok történetében Jude Bellingham lett a valaha volt legfiatalabb játékos, aki győztes gólt szerzett – írta az IFFHS hétfői összefoglalójában annak kapcsán, hogy az angolok a futballista fejjel elért találatával nyertek 1-0-ra Szerbia ellen a németországi Eb vasárnapi játéknapján.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 20 évesen és 353 naposan szerepelt Bellingham az első európai játékos, aki 21 éves kora előtt immár három nagy tornán is szóhoz jutott, miután már pályára lépett a 2021-es Eb-n és a 2022-es világbajnokságon is. További érdekesség, hogy a klubszinten a Real Madridot erősítő labdarúgó jegyezte Anglia nyitógólját az utóbbi vb-n is.

A győzelem nyomán Gareth Southgate lépett elő az első olyan angol szövetségi kapitánnyá, aki csapatával nyolc egymást követő Eb-mérkőzésen maradt veretlen 90, illetve 120 perc alatt.

A vasárnapi meccseket sorra véve az IFFHS kiemelte, hogy Hollandia a nagy tornákat – vagyis a vb-t és Eb-t – tekintve a legutóbbi nyolc bemutatkozó mérkőzése közül a hetediket nyerte meg a lengyelek feletti 2-1-es siker révén. A németalföldieknél 21 évesen és 303 naposan mint az elmúlt hatvan év legfiatalabb kapusa jutott szóhoz Eb-meccsen kezdőként Bart Verbruggen.

A Szlovénia-Dánia összecsapás (1-1) sajátosságát az adta, hogy a skandinávok kezdőcsapatában helyet kapott az a Christian Eriksen, akinek a három évvel ezelőtti kontinenstorna nyitókörében a finnek elleni találkozó közben megállt a szíve és a pályán élesztették újra. Azzal, hogy vasárnap szerepelt, ráadásul a vezető gólt is megszerezte, 32 évesen és 123 naposan a legidősebb játékos lett, aki Dánia válogatottjában Európa-bajnokságon eredményes tudott lenni.