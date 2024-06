Ádám Martin: Ha gólt rúgok, az nem a mémek miatt lesz

Ádám Martin szerint a hangulat nem volt és nem is lesz probléma a magyar labdarúgó-válogatottnál annak ellenére, hogy szombaton a svájciak elleni nyitányon 3-1-es vereséget szenvedett.

„Nyilván szomorúak voltunk, egymás között átbeszéltük a történteket. Tudjuk, mik voltak a hibák, mit nem követhetünk el újra. Az első félidő miatt lehetünk csalódottak, utána csavartunk egyet a játékunkon és a fejünkön” – mondta vasárnap sajtótájékoztatón a 29 éves csatár, aki az MTI érdeklődésére elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik csapatkapitány is tartott beszédet a csapatnak az előzőnapi kudarcot követően, de az ott elhangzottakról nem beszélt.

A dél-koreai Ulszan Hyundai légiósa kifejtette, szerdán a házigazda németek elleni meccsen az lesz a legfontosabb, hogy kompaktabbak legyenek, a csapatrészek közelebb helyezkedjenek egymáshoz, és ha letámadnak, azt együtt csinálják. Hozzátette,

elsősorban a védekezés lesz a kulcs, mert ilyen riválissal szemben nem elvárható, hogy náluk legyen többet a labda, támadásban pedig arra kell figyelni, hogy félidőnként azt a három-négy kontrát végig tudják játszani, amire alkalmuk nyílik, és lehetőleg néhányat ki is használjanak.

„Visszajut hozzám egy-két engem ábrázoló mém, de jókat röhögök rajta. Ilyen testalkatom van, ilyennek születtem, persze akkor még kisebb voltam. Van egy genetikám, ez van. Ha Németországnak győztes gólt rúgok, akkor nem azért lesz, mert a mémeket nézegettem és ez felhúzott volna” – mondta Ádám, aki úgy vélte, van még két meccs, amelyen hat pontot lehet szerezni, igaz, most jön a legnehezebb.

Ádám felhívta a figyelmet arra, a válogatott 2021-ben, az előző Eb-n megmutatta, hogy a legjobbakkal, így a németekkel is partiban tud lenni, igaz akkor még nem volt tagja a csapatnak, viszont 2022-ben már igen, amikor a Nemzetek Ligájában ismét sikerült ugyanezt bebizonyítani többek között újfent a németekkel szemben is.

„Rossinak innen is köszönöm, hogy azóta is bízik bennem. Próbálom ezt meghálálni mindig abban a tíz, húsz, vagy akár kilencven percben, amit kapok, igyekszem büszkén viselni a címeres mezt, és azt szeretném, hogy a családom büszke lehessen rám” – fogalmazott Ádám, aki úgy készül, hogy a házigazda ellen is csereként fog beszállni. „Nem vagyok egy betojós gyerek, ezért nem voltam megilletődve az első Eb-meccsemen, de azért nyilván más volt, mint egy klubmeccs vagy egy Nemzetek Ligája-találkozó. Bennem is volt egy kis izgulás, de ez normális, elvégre egy ilyen torna teljesen más, itt háromszor kilencven perc van arra, hogy továbbjuttasd a hazádat”.

Ádám arról is beszélt, Svájc ellen hátrányban vették elő először a kétcsatáros játékot a válogatottban, de lehet, lesz még rá példa, mivel szerinte tud működni ez a rendszer is.

A svájciaktól szombaton elszenvedett 3-1-es vereséget követően a magyarok szerdán a házigazda és a pénteki nyitányon Skóciát 5-1-re legyőző németekkel csapnak össze Stuttgartban.

Kiemelt kép: Ádám Martin a Magyarország – Izrael felkészülési labdarúgó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 8-án. Magyarország 3-0-ra győzött (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)